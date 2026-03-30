액티브 ETF 자금 유입에 상대적으로 탄탄한 코스닥

외부 변수로 흔들리던 코스닥 시장이 최근 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 새롭게 등장한 코스닥 액티브 ETF를 통해 자금이 유입되면서 지수 변동성이 크게 낮아졌다는 분석이 나온다. 지수를 단순 추종하는 상품과 달리 종목 구성을 조정할 수 있는 구조가 중소형주 비중이 높은 시장 특성과 맞물리며 수급 안정에 영향을 줬다는 평가다.

시장에서는 액티브 ETF가 중소형주 투자에 새로운 자금 유입 경로를 만들며 기관 참여 확대에 기여할 수 있다는 전망이 나온다. 다만 시가총액이 작은 종목은 수급 변화에 따라 변동성이 커질 수 있어 투자 시 주의가 필요하다는 지적도 함께 제기된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ ETF 거래 가능

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 117,100 전일대비 6,100 등락률 -4.95% 거래량 341,672 전일가 123,200 2026.03.30 10:48 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 정부, 삼성·SK 등 7개 수출기업 소집...달러쌓기 자제 요청 전 종목 시세 보기 , 애경케미칼 애경케미칼 close 증권정보 161000 KOSPI 현재가 14,270 전일대비 2,870 등락률 +25.18% 거래량 9,406,768 전일가 11,400 2026.03.30 10:48 기준 관련기사 [특징주]애경케미칼, 장초반 20% 급등…TPC 국산화 성공 [특징주]'TPC 국산화' 애경케미칼, 20%대 급등 항공·유통·화학 실적 개선…애경그룹 "재도약 발판" 전 종목 시세 보기 , NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 206,250 전일대비 6,250 등락률 -2.94% 거래량 155,357 전일가 212,500 2026.03.30 10:48 기준 관련기사 네이버 최수연-스포티파이 CEO, 스웨덴서 '공동 라운드테이블' 개최 네이버, AI 강화 신규 광고 플랫폼 도입…"광고주 전략 수립 쉽게" 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 , 이뮨온시아 이뮨온시아 close 증권정보 424870 KOSDAQ 현재가 9,050 전일대비 710 등락률 -7.27% 거래량 453,042 전일가 9,760 2026.03.30 10:48 기준 관련기사 기회를 더 크게 살리고 싶다면? 4배 투자금이 정답! 증시 기대감 내년에도 유효? 미리 담아둘 종목 찾았다면 내년이 기대되는 코스닥...바구니에 담아둬야 할 종목은 전 종목 시세 보기 , SK바이오팜 SK바이오팜 close 증권정보 326030 KOSPI 현재가 95,300 전일대비 5,000 등락률 -4.99% 거래량 86,556 전일가 100,300 2026.03.30 10:48 기준 관련기사 SK바이오팜, 사내 자원봉사단 '행복이음' 창단 SK바이오팜, 뇌전증 신약 '세노바메이트' 중국 출시…첫 처방 개시 SK바이오팜 JV '멘티스 케어', 美 에모리 의대와 AI 기반 발작 감지·예측 공동 연구 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>