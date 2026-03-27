KB금융, MSCI ESG평가 '5회 연속' 최상위 'AAA' 등급 획득

국내 금융그룹 중 유일하게 5회 연속 최상위 유지

'기후리스크 및 기후금융'

KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 151,500 전일대비 700 등락률 -0.46% 거래량 388,489 전일가 152,200 2026.03.27 10:23 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 KB금융공익재단, 법무부와 순직·공상 공무원 자녀지원 협약 전 종목 시세 보기 그룹은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 '2026년 MSCI ESG평가'에서 국내 금융회사 최초로 5회 연속 최상위 등급인 'AAA'를 획득했다고 27일 밝혔다.

세계적인 투자연구기관인 MSCI는 매년 전 세계 약 8500개 상장기업을 대상으로 ESG 경영 성과를 평가해 'AAA'(최고)부터 'CCC'(최저)까지 7단계 등급을 부여하고 있다. 'MSCI ESG평가'는 대표적인 글로벌 ESG 평가지표 중 하나로, 이 중 AAA 등급은 글로벌 최상위 수준의 리더 기업에게 주어진다.

KB금융은 ▲이사회의 독립성과 다양성을 기반으로 한 선진적 지배구조 ▲우수한 기후 리스크 관리 체계 ▲기후금융을 통한 저탄소 경제 전환 견인 ▲전 계열사로 확장된 고도화된 정보보호·데이터 보안 체계 ▲실질적인 사회적 가치 창출을 위한 포용 금융 실천 등 전 부문에서 우수한 평가를 받았다. 이 분야에서 5회 연속 'AAA' 등급을 획득한 국내 금융회사는 KB가 유일하다.

KB금융의 지속가능경영 관련 성과는 이번뿐만이 아니다. KB금융은 국내 기업 중 유일하게 '한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가'에서 전 부문 'A+' 등급을 획득하고, 글로벌 평가기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics) ESG 리스크 평가에서도 국내 금융회사 중 최고 등급인 'Low Risk 등급'을 유지했다.

KB금융은 그룹 전 계열사와 함께 청년 지원·지방 경제 활성화·중소기업 상생지원 등 사회와 산업의 지속가능한 성장을 위한 다양한 실천을 이어가고 있다. 주요 계열사인 KB국민은행은 'KB굿잡 취업박람회'를 비롯해 청년의 자산형성과 주거 안정을 위한 특화금융상품, 전문자격증 취득 지원 프로그램 등을 통해 청년층의 미래 준비와 자립 역량 강화를 지원하고 있다.

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이와 함께 농촌 지역 태양광 발전 설비 지원, 전국 단위 돌봄 인프라 확충, 국가균형발전을 위한 전북혁신도시 내 'KB금융타운' 신설 등 지방 경제 활력 제고에도 힘을 보태고 있으며 중소기업 산업안전 구축 지원사업, 저탄소 공정 전환을 위한 기후금융 지원 등을 바탕으로 중소기업의 성장과 경쟁력 제고를 뒷받침하고 있다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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