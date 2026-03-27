부산 저소득층 어르신에 3000만원 기부

BNK부산은행(은행장 김성주)이 부산시에 저소득층 어르신 주거환경 개선을 위한 기부금을 전한다.

부산시(시장 박형준)는 27일 오후 4시 시청 국제의전실에서 BNK부산은행, 부산사회복지공동모금회와 함께 '부산형 해비타트 챌린지' 기부금 전달식을 연다고 알렸다.

전달식에 시 사회복지국장과 BNK부산은행 장인호 상무, 안형모 시청지점장, 부산사회복지공동모금회 박선욱 사무처장 등이 참석한다.

BNK부산은행은 이날 부산지역 저소득층 어르신을 위해 성금 3000만원을 전달한다. 지역에서 얻은 이익을 지역에 환원한다는 방침에 따라 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 지난해에는 599억원 규모의 사회공헌 사업을 진행했다.

이번 기부금은 '부산형 해비타트 챌린지' 사업에 사용된다. 이 사업은 노후 주택에 거주하는 고령층을 위해 주거공간을 안전하고 편리한 구조로 개선하는 프로젝트이다.

시는 이 사업을 아이스버킷 챌린지 방식의 기부 릴레이 형태로 운영하고 있다. 케이비국민은행을 시작으로 동일, 방탄소년단 지민, 수영로교회, 도이치모터스, 주택금융공사 등이 참여해 주거환경 개선을 이어왔다.

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부산시는 고령층 주거 문제를 지역사회가 함께 해결해야 할 과제로 보고 사회공헌 기업과 개인 참여를 확대할 계획이다.

장인호 BNK부산은행 상무는 "어르신들에게 꼭 필요한 사업에 동참하게 돼 기쁘다"고 말했다. 정태기 부산시 사회복지국장은 "기부금은 돌봄이 필요한 어르신들의 생활 환경 개선에 활용할 계획"이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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