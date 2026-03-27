관세청은 나프타를 서류제출 수출신고 대상 품목 및 수입신고 지연 가산세 품목으로 지정·공고한다고 27일 밝혔다.

가산세 품목 지정은 '나프타의 수출제한 및 수급조정에 관한 규정(산업통상부 고시)' 시행에 따라 이뤄졌다.

이번 조치는 나프타 수출을 한시적으로 제한하고, 나프타를 수입했을 때 신고를 지연하거나 보세구역 등에 장기간 보관해 시장 상황을 관망하는 등 매점매석을 목적으로 비축하는 것을 차단하는 데 목적을 둔다. 불안정해진 나프타 수급 상황을 고려해 국내 생산물량을 내수 물량으로 전환하는 게 핵심이다.

이에 따라 나프타 수출업체는 나프타를 수출하기 전에 산업부 장관의 승인을 받아야 한다. 또 수입업체는 나프타 수입 시 보세구역에 물품을 반입한 날부터 30일 이내에 수입신고를 해야 한다. 이를 위반한 경우에는 신고 지연 기간에 따라 가산세(과세가격의 최대 2%)가 부과된다.

관세청은 나프타 수출신고가 접수되면 서류 제출 대상으로 선별하고, 산업부 장관의 사전 승인 여부를 확인할 예정이다. 특히 수출제한 기간에는 한시적으로 선상수출신고를 중단한다.

이 같은 조치는 27일부터 5개월간 유지된다. 단 국내 나프타 수급 상황이 조기에 안정돼 긴급 수급 조정 조치가 해제될 때는 즉시 종료할 방침이다.

AD

관세청은 "나프타는 국내 기초 산업 소재의 핵심 원료로 수급 불안이 장기화할 경우 국가 산업 전반에 타격이 불가피하다"며 "관련 업계는 불이익이 발생하지 않도록 규정을 준수해 줄 것을 당부한다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>