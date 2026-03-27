'나프타' 수출제한·수입신고 지연 가산세 품목 지정
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관세청은 나프타를 서류제출 수출신고 대상 품목 및 수입신고 지연 가산세 품목으로 지정·공고한다고 27일 밝혔다.
가산세 품목 지정은 '나프타의 수출제한 및 수급조정에 관한 규정(산업통상부 고시)' 시행에 따라 이뤄졌다.
관세청
이번 조치는 나프타 수출을 한시적으로 제한하고, 나프타를 수입했을 때 신고를 지연하거나 보세구역 등에 장기간 보관해 시장 상황을 관망하는 등 매점매석을 목적으로 비축하는 것을 차단하는 데 목적을 둔다. 불안정해진 나프타 수급 상황을 고려해 국내 생산물량을 내수 물량으로 전환하는 게 핵심이다.
이에 따라 나프타 수출업체는 나프타를 수출하기 전에 산업부 장관의 승인을 받아야 한다. 또 수입업체는 나프타 수입 시 보세구역에 물품을 반입한 날부터 30일 이내에 수입신고를 해야 한다. 이를 위반한 경우에는 신고 지연 기간에 따라 가산세(과세가격의 최대 2%)가 부과된다.
관세청은 나프타 수출신고가 접수되면 서류 제출 대상으로 선별하고, 산업부 장관의 사전 승인 여부를 확인할 예정이다. 특히 수출제한 기간에는 한시적으로 선상수출신고를 중단한다.
이 같은 조치는 27일부터 5개월간 유지된다. 단 국내 나프타 수급 상황이 조기에 안정돼 긴급 수급 조정 조치가 해제될 때는 즉시 종료할 방침이다.
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관세청은 "나프타는 국내 기초 산업 소재의 핵심 원료로 수급 불안이 장기화할 경우 국가 산업 전반에 타격이 불가피하다"며 "관련 업계는 불이익이 발생하지 않도록 규정을 준수해 줄 것을 당부한다"고 말했다.
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