간호사 등 전 직군 경쟁률 최대 3배

울주군 군립 의료기관 '울주병원'이 올해 상반기 개원을 앞두고 채용 지원이 잇따르면서 지역 의료계의 관심이 집중되고 있다.

27일 울주군과 울주병원 수탁기관인 온그룹의료재단에 따르면 최근 간호사와 원무과 등 인력 모집 결과, 정원보다 최대 3배 이상 많은 지원자가 몰리며 높은 경쟁률을 기록했다.

간호부 인력 모집에서는 최고 3대 1의 경쟁률을 보였다. 간호사는 43명 모집에 총 144명이 지원, 이 중 경력직 75명, 신규 인력 69명으로 집계됐다.

간호조무사는 22명 모집에 53명, 도우미는 8명 모집에 14명이 지원하는 등 전 직군에서 정원을 크게 웃도는 지원이 이어졌다. 울주병원 측은 우수 인력 선발을 위해 최소 2대 1 이상의 배수를 적용해 다음 달 초 최종 면접을 진행할 계획이다.

앞서 지난 24일 열린 수간호사급 면접에서는 다양한 지원 동기가 이어져 눈길을 끌었다. 20년 경력의 한 간호사는 암 진단을 받은 아버지의 뜻에 따라 고향인 서생면으로 돌아오기 위해 지원했으며, 또 다른 지원자는 교직 경험을 뒤로하고 고향 병원 개원 소식에 의료 현장으로 복귀를 결심했다.

이 밖에도 기장군까지 장거리 출퇴근을 하던 간호사나, 인근 지역 병원 폐업 이후 재취업을 준비하던 의료 인력들도 다수 지원한 것으로 나타났다.

이처럼 20년 이상의 고숙련자와 10년 이상 경력자들이 대거 지원함에 따라 울주병원은 개원 초기부터 안정적이고 수준 높은 의료 서비스 제공이 가능할 것으로 기대된다.

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또 울주병원은 의료진 구성에도 속도를 내고 있다. 현재 진료 의사 12명 가운데 5명과 계약을 완료했으며, 정원 확보를 위한 협의를 이어가고 있다.

초대 병원장인 정종훈 원장은 "지역 의료계의 기대 속에 출범하는 울주병원이 울주군의 의료 공백을 해소하는 핵심 거점 병원으로 자리매김할 수 있도록 최상의 의료진 구성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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