신한은행은 '2026 신한 SOL KBO 리그' 개막에 맞춰 구단 성적과 우대금리 혜택을 결합한 적금을 출시했다고 27일 밝혔다.

신한은행, 최고 연 5.0% 'KBO 리그 적금' 출시
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'2026 신한 SOL KBO 리그 적금'은 개인·개인사업자 고객 누구나 가입할 수 있는 1년 만기 자유적립식 적금상품으로, 월 최대 50만원까지 납입할 수 있다. 고객이 선택한 KBO 리그 응원팀의 성적과 디지털 서비스 참여 실적에 따라 기본이자율 연 2.5%에 우대이자율 최대 연 2.5%포인트를 더해 최고 연 5.0%의 금리가 적용된다.


우대금리는 ▲응원팀 성적에 따라 최고 연 1.5%포인트(포스트 시즌 진출부터 단계별 0.5%포인트 추가) ▲신한 SOL뱅크 'SOL 판타지야구' 참여시 최고 0.5%포인트 ▲신한은행 입출금통장으로 6개월 이상 급여 또는 연금 수령시 연 0.5%포인트가 적용된다.

아울러 신한은행은 KBO 리그 개막일에 맞춰 디지털 야구 플랫폼 '쏠야구'를 개편한다. 야구 관련 퀴즈, 승부예측, 올스타 팬투표 등 다양한 참여형 콘텐츠를 제공하는 플랫폼이다. 이번 개편을 통해 예·적금 등 금융거래 고객 대상 혜택을 다양화하고, 경기 입장권 혜택 대상도 7개 구단으로 확대한다. 선수 성적 데이터를 기반으로 이용자가 직접 팀을 구성해 경쟁하는 게이미피케이션 서비스 'SOL 판타지야구'도 28일 개막에 맞춰 선보인다.

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신한은행 관계자는 "디지털 플랫폼에서 야구와 금융 혜택을 함께 경험할 수 있도록 기획한 상품과 서비스"라며 "앞으로도 스포츠와 금융을 결합한 차별화된 서비스를 통해 고객에게 새로운 즐거움과 실질적인 혜택을 제공할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
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