액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까

정부가 액티브 상장지수펀드 규제 완화를 추진하면서 코스닥 시장으로의 자금 유입 기대가 커지고 있다. 지수와의 상관계수 규정이 완화될 경우 운용사가 종목과 비중을 보다 자유롭게 구성할 수 있어 초과 수익을 노린 투자 자금 유입이 확대될 수 있다는 전망이다.

시장에서는 규제 완화가 현실화되면 코스닥 내 종목별 성과 차별화가 더욱 뚜렷해질 가능성이 제기되고 있다. 다만 일부에서는 운용 자율성이 과도하게 확대될 경우 상품 테마와 무관한 종목 편입이나 변동성 확대 등 부작용이 나타날 수 있다는 우려도 함께 제기된다.

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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