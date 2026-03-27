佛·獨 등 외교장관들과 연쇄회담

주요 7개국(G7) 외교장관회의 참석차 프랑스를 방문 중인 조현 외교부 장관이 미측 수석대표인 앨리슨 후커 국무부 정무차관을 만나 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 선박들의 항행 안전 문제 등을 논의했다.

주요 7개국(G7) 외교장관회의 참석차 프랑스를 방문 중인 조현 외교부 장관(왼쪽)이 미측 수석대표인 앨리슨 후커 국무부 정무차관을 만났다. 외교부 제공 AD 원본보기 아이콘

조 장관은 26일(현지시간) 호르무즈 해협 상황에 대한 우려를 표명하며 선박의 항행 안전 보장과 글로벌 에너지 및 물류 공급망 정상화를 위한 긴장 완화 조치를 강조했다. 양측은 대미투자특별법 국회 통과 등 투자합의 이행의 진전을 확인하고, 한미 정상 간 합의 내용이 담긴 조인트 팩트시트(공동 설명자료·JFS) 문안 안보 분야 이행을 위한 실무 협의를 조속히 개시하기로 했다. 특히 양측은 5월로 미뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령 방중을 앞두고 한반도 문제 등을 포함한 지역 정세 관련 긴밀한 소통을 유지해 나가기로 했다.

외교부는 후커 차관과의 면담과 별개로 27일(현지시간) 프랑스를 찾는 마코 루비오 미 국무장관과 조 장관 간 회담도 조율 중이다. 미 국무부에 따르면 루비오 장관은 첫날인 26일 일정에는 불참하고 27일(현지시간) 오전 9시45분께(한국시간 오후 5시45분) 시작되는 3세션에만 참석한 뒤 곧바로 출국할 예정이다. 공식적인 회담장 마련이 어렵더라도 회의장 내 휴식 시간 등을 활용해 짧게나마 대화를 나누는 방식의 회동 가능성도 열어두고 있다.

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한편, 조 장관은 이번 회의를 계기로 주요국 외교장관들과 연쇄 양자회담을 가지며 현안을 논의했다. 조 장관은 현재까지 브라질·인도·캐나다·프랑스·유럽연합(EU)·독일 외교장관과 회담을 가졌다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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