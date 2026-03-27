자연유래 원료 함유 청정필터 적용

유한킴벌리가 불쾌한 냄새를 줄인 '좋은느낌 순면프레쉬'를 리뉴얼 출시했다고 27일 밝혔다.

유한킴벌리 '좋은느낌 순면프레쉬' 제품 이미지. 유한킴벌리 AD 원본보기 아이콘

유한킴벌리 여성 웰니스앱 달다방이 지난해 시행한 설문 조사에 따르면 생리 기간에 가장 불편한 점 1위로 '냄새'(22%)가 꼽혔다.

좋은느낌 순면프레쉬는 이러한 조사를 반영해 냄새를 99% 제거해주는 자연 유래 원료 함유 청정필터를 적용했다. 불쾌한 냄새를 유발하는 성분 중 하나인 암모니아를 포착해 냄새를 제거한다.

착용감과 흡수력도 뛰어나다. 패드에는 빠른 생리혈 흡수를 돕는 좋은느낌만의 특허출원 에어포켓 흡수구조가 적용됐고, 라이너에는 1500개 에어홀이 적용돼 보송하고 산뜻한 착용감을 제공한다. 피부에 안심할 수 있도록 100% 자연 순면 커버를 적용했고, 67가지 유해 물질에 대한 불검출 테스트도 완료했다.

신제품은 기호와 사용 환경에 따라 다양하게 선택할 수 있도록 다양한 길이의 라이너를 비롯해 데이패드, 나이트패드 등 총 6종으로 구성됐다.

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좋은느낌 관계자는 "월경 중에 발생할 수 있는 냄새 고민을 해소해 주는 소취 기능은 생리대의 주요한 선택 기준이 될 것"이라며 "시장 선도 브랜드로서 빠르게 변화하는 소비자 기대를 앞서 실현하는 다양한 혁신 제품들을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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