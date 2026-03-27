홀리스틱 뷰티 브랜드 ‘포포라보’, 웰니스ㆍ스테이ㆍ뷰티 잇는 라이프스타일 협업 본격화

‘소노 런트립 180K in 제주’ 공식 스폰서 참여 및 시즌 패키지 통해 브랜드 체험 기회 확대

홀리스틱 뷰티 브랜드 포포라보(PAWPAW LABO)가 소노호텔앤리조트와 함께 웰니스ㆍ스테이ㆍ뷰티를 아우르는 라이프스타일 협업을 본격화한다.

포포라보는 3월 28일부터 29일까지 소노캄 제주에서 진행되는 '소노 런트립 180K in 제주'에 공식 스폰서로 참여하는 한편, 소노의 봄 시즌 상품인 '스프링 리프레시 리트리트 패키지'를 통해 브랜드 제품 체험 기회를 제공하며 고객 접점을 확대할 예정이다.

'소노 런트립 180K in 제주'는 소노호텔앤리조트를 기반으로 기획한 180km 규모의 웰니스 러닝 프로젝트다. 러닝과 웰니스, 스테이를 하나의 라이프스타일 경험으로 연결한 이번 프로젝트에 포포라보는 공식 스폰서로 참여한다. 또한 소노캄 제주 및 소노벨 제주에서도 포포라보 어메니티를 제공해 브랜드 경험을 러닝 현장에 이어 스테이 전반으로 확장할 예정이다.

이와 함께 포포라보는 소노호텔앤리조트의 '스프링 리프레시 리트리트 패키지'를 통해서도 고객 접점을 넓힌다. 차 한잔의 여유와 함께 온천 또는 사우나를 즐기는 힐링 여행을 콘셉트로 구성된 특별 패키지 내 혜택으로 포포라보의 트래블 키트 3종을 선착순 제공함으로써 고객들이 여행과 휴식의 흐름 속에서 브랜드를 자연스럽게 경험할 수 있도록 했다. 이를 통해 포포라보는 단순한 제품 증정을 넘어 스테이와 웰니스, 감각적인 셀프 케어가 유기적으로 이어지는 브랜드 경험을 제안한다.

포포라보 마케팅 관계자는 "이번 협업은 포포라보가 추구하는 자연의 생명력과 웰니스, 감각적인 리추얼을 고객의 실제 라이프스타일 안에서 선보일 수 있는 의미 있는 프로젝트"라며, "소노호텔앤리조트의 런트립과 시즌 패키지를 시작으로 러닝, 스테이, 휴식의 순간을 아우르는 다양한 접점에서 포포라보만의 홀리스틱 뷰티 경험을 지속적으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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한편 포포라보는 '천사의 열매' 포포(PAWPAW) 성분을 바탕으로 피부와 두피, 그리고 일상의 균형을 제안하는 홀리스틱 뷰티 브랜드다. 자연의 순수한 에너지와 감각적인 사용 경험을 결합한 포포라보의 제품 라인업은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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