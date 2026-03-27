"시장 교란 없었다"

통화정책적 QE와 다르다 선 그어

로베르토 페를리 뉴욕 연방은행(연은) 시스템공개시장계정(SOMA) 책임자는 26일(현지시간) 최근 연방준비제도(Fed)의 국채 매입에 대해 "지급준비금(reserves) 감소에 선제 대응하기 위한 준비금 관리 목적의 조치"라고 말했다.

로베르토 페를리 뉴욕 연방은행(연은) 시스템공개시장계정(SOMA) 책임자가 26일(현지시간) 뉴욕에서 열린 '머니마케터스' 행사에서 강연을 하고 있다. 황윤주 기자 AD 원본보기 아이콘

페를리 매니저는 이날 맨해튼에서 열린 머니마케터스(Money marketeers)에서 'Fed의 대차대조표 운영과 지급준비금 관리 방식'을 주제로 강연하면서 "이번 조치는 전적으로 미래에 닥칠 수 있는 준비금 감소를 예방하기 위한 것이었고, 긴급한 대응은 아니었다"며 이같이 밝혔다.

지난 12월 Fed는 미국 국채를 다시 사들이는 '준비금 관리 매입'(RMP)을 시작한다고 발표했다. 12월 첫 달에만 약 400억 달러 규모의 국채를 매입했다. 당시 Fed는 이 조치를 "통화정책 완화 신호가 아니며 은행 시스템의 준비금을 '충분한'(ample) 수준으로 유지하기 위한 기술적 조정"이라고 밝혔다.

당시 시장에서는 양적완화(QE) 경계선에 있는 조치라는 해석을 내놨다. RMP 대상이 만기 1년 미만의 초단기 국채(T-빌)뿐만 아니라, 필요시 '잔존만기 3년 이하의 국채'까지 매입 대상해 포함된 점에 주목했다.

이에 대해 페를리 매니저는 "아무 조치도 하지 않을 수는 있었지만, 그렇게 되면 나중에 더 큰 규모의 증권 매입을 짧은 기간에 해야 했을 것"이라며 "그래서 보다 점진적이고 신중한 접근을 택한 것"이라고 강조했다. 즉 현재의 국채매입은 통화정책적 QE와는 성격이 다르다는 점을 재차 강조한 셈이다.

그러면서 "우리는 어떤 시장 교란도 보지 못했다"며 "이번 조치는 전적으로 미래에 닥칠 수 있는 준비금 감소를 예방하기 위한 것이었고, 긴급한 대응이 아니었다"고 강조했다.

로베르토 페를리 뉴욕 연방은행(연은) 시스템공개시장계정(SOMA) 책임자가 26일(현지시간) 뉴욕에서 열린 '머니마케터스' 행사에서 강연을 하기 전 사람들이 기다리고 있다. 황윤주 기자 원본보기 아이콘

페를리 매니저는 Fed가 현재 지급준비금이 지나치게 넘치지도(abundant) 않는 수준에서 단기자금시장이 안정적으로 작동하는 방식인 '충분한 지급준비금'(ample reserves) 시스템을 유지하고 있다고 밝혔다. 그는 "이 시스템은 매우 효과적"이라며 "연방기금금리(기준금리)는 항상 목표 범위에서 움직였다"며 "다른 중앙은행들도 다양한 시스템을 사용하지만 대체로 잘 작동한다"고 말했다.

또 지급준비금(reserves)이 지금보다 더 줄어들 경우 Fed가 개입해야 하냐는 질문에는 "과거 시스템에서는 매일 정확한 준비금 수준을 맞춰야 했다. 현재 시스템은 훨씬 자동으로 작동한다"고 설명했다.

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RMP 축소 시점에 대해서는 "이것은 하나의 과정이다. 시점도 기간도 정확히 알 수 없다"며 "하지만 시장 전반에서 신호가 나타날 것이다"고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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