월가 상여금 총액, 전년比 9% 증가

"국내외 혼란에도 월가는 강한 실적"

미국 뉴욕 월스트리트의 증권업계 직원이 지난해 평균 4억원에 달하는 상여금을 받은 것으로 전해졌다.

26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신에 따르면 토마스 디나폴리 뉴욕주 감사관실은 지난해 월가 증권업계 직원의 평균 상여금이 전년 대비 6% 증가한 24만6900달러(약 3억7000만원)로 집계됐다고 밝혔다. 월가 전체가 받은 상여금 총액은 492억 달러(74조원)로 전년 대비 9% 증가한 것으로 추산됐다. 이러한 보너스 규모는 월가의 수익이 급증한 데 따른 결과로, 뉴욕의 생활비가 가파르게 상승하는 가운데 이뤄졌다.

월가의 뉴욕 증권거래소 건물. UPI 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특히 월가 주요 금융회사들은 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세정책 발표로 세계 금융시장이 요동치는 동안 헤지펀드 등의 대규모 차입거래를 중개하면서 막대한 이익을 챙긴 것으로 분석됐다. 실제로 지난해 월가의 전체 이익은 전년 대비 30% 급증한 651억 달러(약 98조원)를 기록했다. 디나폴리 감사관은 "지난해 국내외 지속적인 혼란에도 불구하고 월가는 대부분의 기간 강한 실적을 거뒀다"고 했다.

다만 업계 고용 지표를 보면 월가 증권업계 직원 수는 2024년 20만1500명에서 지난해 19만8200명으로 소폭 감소했다. 미국 전체 증권업계 고용자 수에서 뉴욕의 비중은 2024년 17.9%로, 비중이 약 3분의 1에 달했던 1990년과 대비해선 하락했으나, 뉴욕시는 여전히 미국의 '금융 수도'로서의 지위를 유지하고 있다고 디나폴리 감사관은 평가했다. 상여금을 포함한 뉴욕시 증권업계의 평균 연봉은 2024년 기준 약 50만5677달러(7억6000만원)로 전년 대비 7.3% 상승했다.

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한편 조란 맘다니 뉴욕시장 측은 월가의 막대한 보너스 규모가 공개되자마자 이를 증세의 명분으로 삼았다. 맘다니 시장 대변인 도라 페케츠는 성명을 통해 "이번 보고서는 가장 부유한 뉴요커와 수익성이 높은 기업에 세금을 부과해야 할 필요성을 그 어느 때보다 명확히 보여준다"고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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