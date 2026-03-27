춘천시, 원유 수급 불안 대응

‘민생경제 상황회의’ 개최

종량제봉투·유류·비료 등

생활 밀접 품목별 대응 체계 점검

자원안보 위기경보가 '주의' 단계로 격상되고 중동발 원유 수급 불안 장기화 우려가 커지는 가운데 춘천시가 민생경제 영향 점검을 위한 추가 대응에 나섰다.

육동한 춘천시장이 27일 시청 중회의실에서 '민생경제 2차 상황회의'를 열고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

강원도 춘천시는 27일 시청 중회의실에서 '민생경제 2차 상황회의'를 열고 원유 수급 불안이 지역 물가와 민생에 미칠 영향을 점검하고 대응 방안을 논의했다.

특히 이날 회의에선 나프타, 아스팔트유 등 특정 유종 수급 불균형에 따른 시민 불안감이 증가할 수 있는 만큼 종량제봉투 및 농번기 농가 자재, 공공부문 공사 등 시민 생활과 직결된 물품에 대해서도 공급 불안이 발생하지 않도록 추진상황을 점검했다. 또 원유 수급 차질이 장기화될 경우 생활물가 전반으로 영향이 확산될 수 있는 만큼 분야별 대응 체계를 점검하고 선제적 관리 방안을 마련해야한다는 목소리가 나왔다.

이와 함께 공공부문에서도 에너지 절약 방안을 구체적으로 마련해 논의하자는 의견도 이어졌다.

육동한 춘천시장은 "부서별로 관리 품목에 대한 동향을 지속적으로 점검하고 이상 징후 발생 시 즉각 대응 체계를 가동해달라"고 말했다.

또한 27일부터 가격 연동으로 소비자가격 상승이 예상되는 석유 최고가격제와 관련해 시민 부담을 최소화하기 위한 대응 방향도 함께 검토했다. 현재 춘천지역의 화장장과 소각장 등 공공시설 연료 수급에는 특이 동향이 없는 것으로 확인됐다.

시는 앞서 지난 10일 민생경제상황실을 가동, 물가 동향을 상시 점검하고 공공요금 인상 억제, 농축산물 직거래 확대하는 등 민생 안정 대책을 추진 중이다. 시는 향후에도 주요 품목별 수급 상황을 보다 면밀히 관리하고 상황 변화에 따라 대응 수위를 단계적으로 높여 나갈 방침이다.

AD

시 관계자는 "자원안보 위기 '주의' 격상에 따라 시민 불편과 지역 경제에 미치는 영향을 최소화하는 것이 중요하다"며 "물가와 수급 상황을 면밀히 관리해 시민 불편이 없도록 하겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>