지상25층 951가구 규모

2029년 입주 예정



포스코이앤씨가 대전 서구 관저동 일대에 공급하는 '더샵 관저아르테'를 오는 4월 분양한다고 27일 밝혔다.

단지는 대전 서구 관저동 일대에 들어서며 지하 3층~지상 25층, 총 951가구 규모로 조성된다. 평형별로 ▲59㎡ 143가구 ▲84㎡ 450가구 ▲104㎡ 287가구 ▲119㎡ 71가구가 조성된다. 입주는 2029년이다.

더샵 관저아르테 투시도 포스코이앤씨. AD 원본보기 아이콘

더샵 관저아르테는 관저더샵2차 이후 10년 만에 관저동 일대에 공급되는 더샵 브랜드 단지다. 대전 도시철도 2호선 트램 진잠네거리역(2028년 개통 예정)을 도보로 이용 가능하고 서대전IC·도안대로를 통해 대전 주요 업무지구 및 외곽 지역으로 이동할 수 있다. 단지 인근에는 초·중·고교가 밀집해 있어 도보 통학이 가능하고, 대전 제3시립도서관(계획)도 인접해있다.

아울러 단지 주변에는 병·의원, 학원, 카페, 식당 등 각종 편의시설이 위치해있다. 근린공원·체육공원 등 녹지 및 여가 공간도 손쉽게 이용할 수 있다.

가구 내부는 대응형 평면 상품을 적용해 생활 공간의 유연성을 높이는 방향으로 설계됐다. 거실에는 알파룸 확장을 통한 와이드 리빙 옵션을 적용했고 대면형 주방과 히든키친 옵션으로 효율적인 동선을 고려했다.

커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 GX룸, 사우나가 조성된다. 약사 또는 전문매니저가 상주하는 헬스케어 라운지(1년 무상 제공)와 AI 기반 헬스케어 시스템도 도입한다.

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포스코이앤씨 분양 관계자는 "관저지구는 교통·교육·생활 인프라가 고르게 갖춰진 대전 대표 주거지"라며 "특히 이번 더샵 관저아르테는 10년 만에 공급되는 더샵 신규 단인 만큼 실수요자의 관심이 높아질 것"이라고 말했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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