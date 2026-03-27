5월31일까지 스트레스리스 리클라이너 배치

릴렉싱 아틀리에에 4종 체험 공간 운영

에이스침대가 독점 수입·유통하는 북유럽 프리미엄 리클라이너 브랜드 '스트레스리스(Stressless)'가 레스케이프 호텔과 협업해 5월 말까지 휴식 공간을 선보인다고 27일 밝혔다.

레스케이프 호텔 스트레스리스 이미지. 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

에이스침대는 조선호텔앤리조트가 운영하는 '레스케이프' 호텔 내 웰니스 존 '릴렉싱 아틀리에'에 스트레스리스 리클라이너를 배치했다. 리클라이너 특유의 안락함과 부티크 호텔의 세련된 인테리어가 어우러져 도심 속 휴식 환경을 완성했다.

스트레스리스는 1971년 북유럽 최대 가구 기업 에코르네스(Ekornes)가 '세상에서 가장 편안한 의자'를 목표로 출시한 리클라이너 브랜드다. 인체공학적 설계와 고급 소재를 바탕으로 현재 전 세계 45개국에서 판매되고 있다.

릴렉싱 아틀리에 방문객들은 스트레스리스의 다양한 라인업을 직접 체험할 수 있다. 런던 메이페어 거리에서 영감을 얻은 클래식한 디자인의 '메이페어(Mayfair)'를 비롯해 모던한 스타일의 '런던(London)', 부드러운 곡선과 풍성한 쿠션이 특징인 '레노(Reno)', 글로벌 베스트셀러 '매직(Magic)' 등 4종이다.

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에이스침대 관계자는 "북유럽 감성이 돋보이는 프리미엄 리클라이너 '스트레스리스'는 차원이 다른 안락함과 고급스러운 디자인으로, 고품격 휴식을 원하는 고객에게 안성맞춤인 제품"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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