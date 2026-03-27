관세 압박에 에너지 비용 급증

인플레이션, 예상보다 길어질 듯

중동 전쟁이 길어지자 미국 연방준비제도(Fed) 고위 인사들이 일제히 경고하고 나섰다. 이들은 위축보다 '에너지발 물가 상승'을 더 큰 위협으로 지목했다. 고금리 기조가 예상보다 길어질 수 있다는 관측에 무게가 실린다.

지난 19일(현지시간) 워싱턴D.C.의 연방준비제도(Fed)에서 열리는 이사회에 리사 쿡 연준 이사(오른쪽)가 도착하고 있다. 워싱턴(미국)=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

리사 쿡 Fed 이사는 26일(현지시간) 예일대 대담에서 "이란 전쟁으로 인한 석유 시장의 충격은 이제 Fed의 시선이 고용이 아닌 인플레이션에 고정돼 있음을 의미한다"며 "관세 압박에 전쟁 발 에너지 비용 상승이 더해지면서 물가 잡기가 더욱 험난해졌다"고 말했다. 그는 "예상했던 것보다 훨씬 더 오래 이 상황(고물가 대응)에 머물러야 할 수도 있다"고 했다.

이날 쿡 이사 외에도 마이클 바 부의장과 필립 제퍼슨 부의장 등 Fed 핵심 인사들이 우려를 표명했다. 바 부의장은 "에너지 가격 급등이 장기화할 경우 물가 기대심리를 자극할 수 있다는 점이 가장 우려된다"며 "현재의 고금리 상태를 유지하며 상황을 지켜보는 것이 적절하다"고 강조했다. 제퍼슨 부의장은 "유가 쇼크가 다른 제품의 가격 상승으로 전이되는지 면밀히 감시할 것"이라며 에너지 비용 상승이 경제 전반의 물가를 밀어 올리는 '도미노 현상'을 경고했다.

Fed는 지난 17~18일 회의에서 금리를 동결하며 전쟁으로 인한 불확실성을 언급했다. 현재 미국의 물가상승률은 목표치인 2%를 웃돌고 있는데, 유가 폭등으로 추가 상승이 불가피한 상황이다.

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시장은 향후 몇 달 내 금리가 인하될 가능성을 낮게 보고 있다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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