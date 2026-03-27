르노코리아, 야구팬 찾아간다… 프로야구 개막 사직·잠실야구장서 브랜드 마케팅

'르노 존' 설치, LG트윈스 홈경기 불펜카 '그랑 콜레오스' 운영

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 프로야구 시즌을 맞아 야구팬에 다가가는 스포츠 마케팅을 강화한다.

르노코리아는 2026 프로야구 시즌 개막을 앞두고 사직야구장과 잠실야구장에서 야구팬 대상 브랜드 접점을 확대한다고 27일 알렸다.

부산에서는 사직야구장 3루 외야에 '르노 존'을 운영한다. 생산공장이 위치한 지역과 연계해 'Made in Busan' 스토리텔링을 강화한다는 전략이다. 포수 뒤 본부석 광고와 중앙 전광판 광고도 병행해 중계 노출을 높인다.

서울 잠실야구장에서는 LG 트윈스 불펜카로 중형 SUV 그랑 콜레오스를 지원한다. 불펜카는 홈 경기 시 시구자 이동에 활용되는 차량이다. 3월 28일 개막전에서는 김용일 수석 트레이닝 코치가 첫 탑승자로 나설 예정이다.

그랑 콜레오스는 2024년 '올해의 SUV' 3관왕과 KNCAP 1등급을 기록한 모델이다. 넉넉한 실내 공간과 연비 효율, 안전·편의 사양을 갖춘 패밀리 SUV로 평가된다.

르노코리아는 잠실야구장에서도 본부석 광고를 진행해 브랜드 노출을 늘린다.

또 오는 4월 12일부터 19일까지 부산 금정체육공원에서 열리는 '르노 부산오픈테니스대회 2026'에도 공식 타이틀 후원사로 참여한다.

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르노코리아는 스포츠 후원을 통해 글로벌 브랜드의 '롤랑가로스' 파트너십을 국내로 확장하고 'Born in France, Made in Korea' 브랜드 메시지를 강화한다는 전략을 펼친다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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