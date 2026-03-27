플래그십 모델 Z9GT 슈팅 브레이크 출시 예정

BYD가 자사 프리미엄 기술 브랜드 DENZA의 글로벌 확장을 앞두고, 영국 배우 다니엘 크레이그가 신규 캠페인에 참여한다고 27일 밝혔다.

DENZA Z9GT 슈팅 브레이크와 배우 다니엘 크레이그. BYD AD 원본보기 아이콘

지속 가능한 모빌리티를 위한 순수 전동화 차량에 특화된 프리미엄 브랜드 DENZA는 첨단 기술과 유럽 감성의 디자인을 결합한 차별화된 매력으로 새로운 고객층 확보에 나설 예정이다. 다니엘 크레이그는 이러한 과정에서 핵심 파트너로 참여해, 올해 출시될 주요 모델들의 마케팅 자료와 TV 광고 등에 등장할 예정이다.

이번 협업은 세계적으로 높은 인지도를 가진 배우와의 파트너십이라는 점에서 DENZA 브랜드의 글로벌 위상을 보여주는 사례로 평가된다. DENZA는 오는 4월 8일 프랑스 파리의 팔레 가르니에 오페라 하우스에서 플래그십 모델 Z9GT 슈팅 브레이크를 출시할 예정이다.

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스텔라 리 BYD 부회장은 "다니엘 크레이그는 강인함과 세련됨, 진정성을 동시에 갖춘 인물로, 이러한 요소들은 DENZA가 추구하는 브랜드 가치와 깊이 맞닿아 있다"며 "유럽을 비롯해 중남미, 중동, 아프리카 등 글로벌 시장으로 브랜드를 확장하는 과정에서 그의 존재감과 이미지가 DENZA의 방향성을 잘 보여줄 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이어 "기술과 디자인, 그리고 감성이 결합된 새로운 프리미엄 모빌리티 비전을 함께 제시하고자 한다"고 덧붙였다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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