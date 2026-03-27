금융보험·제조업 투자가 성장 견인

대(對)아시아 투자 비중 확대

지난해 제조업과 금융보험업 투자가 동반 상승하며 우리나라의 해외직접투자액이 8% 이상 반등한 것으로 나타났다. 2022년 역대 최대치를 기록한 이후 전반적 감소세를 끊고 다시 회복세로 돌아선 모습이다.

경기도 평택항에 철강 제품이 쌓여있는 모습. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

27일 재정경제부가 발표한 '2025년 연간 해외직접투자 동향'에 따르면, 지난해 해외직접투자액은 총투자액 기준 718억8000만 달러로 전년(661억3000만 달러)보다 8.7% 증가했다. 해외투자는 2022년 834억8000만달러로 역대 최대를 기록한 뒤 이듬해 660억4000만달러로 20.9% 급감했다. 2024년에도 0.1% 성장에 머물며 정체기를 겪었던 투자 규모가 본격적인 반등 궤도에 오른 모습이다.

업종별로는 금융보험업(378억9000만 달러) 투자가 전년 대비 32.7% 급증하며 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 제조업(171억1000만 달러)이 4.1% 증가하며 그 뒤를 이었다. 전체 투자액의 약 77%를 차지하는 이들 두 업종의 동반 상승이 전체 투자 증가를 주도했다. 반면 부동산업(30억 달러, -46.9%)과 광업(25억5000만 달러, -41.6%) 투자는 전년 대비 크게 위축됐다.

지역별로는 북미(278억1000만 달러)가 1위를 유지한 가운데 아시아(160억6000만 달러), 유럽(149억9000만 달러), 중남미(106억9000만 달러) 순으로 나타났다. 특히 대(對) 아시아 투자가 전년 대비 23.9%나 급격히 늘어나면서, 전체 투자에서 아시아가 차지하는 비중이 18.0%에서 22.3%로 4.3%포인트 상승했다.

국가별로는 미국(252억7000만 달러), 케이만군도(84억4000만 달러), 룩셈부르크(63억4000만 달러), 싱가포르(38억2000만 달러) 순이었다. 특히 대미 투자는 제조업 투자(66억 달러)가 전년 수준을 견고하게 유지한 가운데 금융보험업 투자가 130억 달러로 전년(98억 달러) 대비 늘어나면서, 2022년 이후 3년 만에 처음으로 증가세(12.9%↑)로 돌아섰다.

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재경부는 "이번 투자 증가의 배경은 금리인하 기조와 세계 증시 호조 등 국제 금융시장의 흐름 변화, 그리고 글로벌 정세 변화에 대응하기 위한 기업들의 투자 확대가 복합적으로 반영된 결과"라며 "해외로 진출하는 우리 기업이 안정적인 경영활동을 영위할 수 있도록 애로사항을 지속 점검하고, 주요 투자 대상 국가·기관과의 소통과 협력을 강화해 나갈 예정"이라고 했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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