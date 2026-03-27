현대차그룹, 차량 5부제 확대 시행…에너지 절약 동참

태양광·ESS 추가 설치 검토

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 473,000 전일대비 17,000 등락률 -3.47% 거래량 336,856 전일가 490,000 2026.03.27 09:56 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 그룹이 차량 5부제를 확대 시행하며 정부의 에너지 절약 대책에 적극적으로 동참한다고 27일 밝혔다.

현대차그룹은 현대제철, 현대케피코, 현대오토에버에서 차량 5부제를 신규로 시행한다. 현재 현대차·기아 본사를 중심으로 차량 5부제를 시행하고 있다. 셔틀버스의 노선 확대도 병행해 직원들의 자가 차량 이용을 최소화한다는 방침이다.

또 업무용 차량 운행시 전기차, 수소전기차 등 친환경차를 우선적으로 운영하고, 신규 차량 구매 시 친환경차를 도입하기로 했다.

이외에도 전 그룹사의 설비 가동을 최적화하며, 냉난방·조명 등 노후 저효율 에너지 설비도 고효율 설비로 교체하기로 했다. 최근 현대차 기아 본사의 경우 자동 소등 시스템을 도입한 바 있다.

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그룹 관계자는 "공장이나 주차장에 태양광 발전 추가 설치는 물론 ESS 확대 적용을 통한 전력 사용 효율 확대를 적극적으로 검토한다는 계획"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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