체험형 프로그램으로 도시민 유입 확대… 인구 감소 대응 마을주도 모델 실험

경남 하동군이 도시민과 마을을 잇는 따뜻한 실험을 시작했다. 주민이 직접 귀농·귀촌임을 맞이하는 '주민주도 귀농·귀촌 행복마을' 사업이다.

이 사업은 마을의 특색을 살린 체험 행사를 운영할 5개 마을을 선정해 지원하는 방식으로 추진된다. 도시민이 마을의 삶을 직접 경험하며 새로운 정착 가능성을 발견하도록 돕는데 목적이 있다.

하동에는 사람이 꾸준히 들어오고 있다. 지난해 귀농·귀촌인 1809명, 전체 인구의 4.5%에 달한다. 그러나 현실은 녹록지 않다. 같은 기간 인구는 791명이 줄며 4만 명 선이 무너졌다. 전입보다 전출이 많고, 출생보다 사망이 많은 구조적 감소는 여전히 이어지고 있다.

하동군, 농촌 체험 프로그램 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

위기는 마을에서 가장 먼저 감지된다. 빈집이 늘고, 함께 일할 사람이 줄고, 서로 안부를 묻는 일상마저 희미해지고 있다. 사람이 늘지 않는다면 마을은 결국 소멸의 길로 향할 수밖에 없다. 마을은 절박하다.

이 절박함이 주민들을 움직였다. 마을이 직접 나서 예비 귀농·귀촌임을 초청하고, 삶을 보여주는 방식으로 해답을 찾기 시작한 것이다.

프로그램은 각 마을의 색깔을 고스란히 담았다. 오는 4월 4일, 악양면 성두마을의 '봄나물 잔치'와 횡천면 마치마을의 '영농체험 행사'를 시작으로 1년 내내 다양한 체험이 이어진다.

성두마을(이장 이순석)은 '1박 2일 귀농·귀촌 체험'을 두 차례 운영한다. 4월에는 '봄나물 잔치-봄나물 캐고, 꽃구경하고, 마을에서 하룻밤'을 진행하고, 9월에는 '고향마을 별빛 아래' 프로그램으로 귀향형 체험을 운영한다. 벌초와 성묘, 마당 윷놀이로 마을 잔치를 연다. 귀향의 바람을 불러일으킨다는 계획이다.

횡천면 마치마을(이장 김혜인)은 '귀농·귀촌인 영농 체험행사와 마을잔치'를 기획했다. 고사리, 매실, 감 수확 등 계절별 영농체험과 함께 봄·여름·가을 마을잔치를 연계해 도시민의 참여를 이끈다.

청암면 시목마을(이장 김용재)은 1957년부터 이어져 온 공동체 문화 '등계(燈契)'를 중심으로 '한여름 밤 등불 길 축제'를 연다. '등계'는 상갓집에 마을의 등불을 모아 불을 밝혔던 마을 문화다. 등불을 들고 마을을 산책하고, 가을 벼 타작 때 함께 나눠 먹던 닭국을 재현해 공동체의 온기를 전한다.

악양면 입석마을(이장 문학선)은 '형제봉 주막'을 무대로 '싱어게인 하동'을 연다. "지친 삶을 위로한 나만의 힐링 송, 하동에서 부르다"는 경연대회를 중심으로 대형 비빔밥 만들어 먹기, 악양막걸리 체험, 마을미술관 관람으로 교류의 장을 만든다.

옥종면 한계마을(이장 이민례)은 상반기에 '연리지 소나무길에서 만나는 한계마을' 프로그램을 통해 마을을 산책하고, 마을 특산물인 딸기 수확과 잼 만들기 체험으로 지역 농업의 매력을 알린다. 옥종면은 전국 최고의 딸기 생산지로, 귀농 수요가 꾸준히 이어지는 지역이다.

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하동군 귀농귀촌센터장은 "마을이 스스로 사람을 부르고 맞이하는 방식이고 참여한 도시인들이 그 마을로 귀농·귀촌하면 고향 같을 것"이라며, "마을마다 귀농·귀촌 지원센터 역할을 해서 인구 감소 위기를 넘어서는 구조를 만들고자 한다"라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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