삼성전자 자회사 하만, 헝가리에 2300억 R&D투자…유럽 전장 시장 공략 박차
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삼성전자의 오디오 전문 자회사 하만 인터내셔널(이하 하만)이 헝가리에 2300억원 규모의 투자를 집행한다.
27일 헝가리 투자청(HIPA)에 따르면 하만은 총 1억3118만유로(약 2300억원)를 투자해 헝가리에서 크게 3가지 연구개발(R&D) 및 생산 역량 강화 프로젝트를 추진한다.
하만 레디 디스플레이
첫째로 부다페스트 R&D 센터에서는 자율주행 기능을 지원하는 소프트웨어와 하드웨어를 개발하며, 세케슈페헤르바르에서는 메르세데스-벤츠를 위한 자율주행 시스템과 차량 정보관리 솔루션 관련 실험 개발이 진행될 예정이다.
마지막으로 세케슈페헤르바르와 페치 생산 거점에서는 디지털화·자동화 기술을 도입해 두 지역의 생산 역량을 제고하는 한편 태양광 설비를 구축할 계획이다.
하만은 차량용 오디오 및 인포테인먼트 시스템 분야의 글로벌 선도 기업으로, 2017년 삼성전자가 품은 이후 전장 사업의 핵심축으로 자리 잡은 상태다. 헝가리에 진출한 지 30년이 넘은 하만은 전체 약 3만명의 직원 가운데 4000명 이상이 헝가리에서 근무하고 있다.
HIPA는 이번 하만의 투자로 연구 개발 분야에서 25개의 고부가가치 일자리가 창출될 것으로 내다봤다.
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이재용 삼성전자 회장은 최근 글로벌 완성차 업체 경영진과의 협력 논의를 이어가며 전장 사업 확대에 힘을 싣고 있다. 최근 유럽 출장을 다녀온 이 회장은 최주선 삼성SDI 사장과 함께 벤츠를 비롯한 유럽 내 주요 완성차 업체들을 두루 만난 것으로 알려지기도 했다.
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