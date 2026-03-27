광명시, 경찰·교육청 합동

'어린이 유괴 및 약취 예방' 특별 캠페인 전개

박승원 시장, 등굣길 학생들에게

'낯선 사람 대응' 등 실전 범죄 예방 수칙 직접 전파

박승원 광명시장이 지역사회와 손잡고 어린이 안전 환경 조성을 위한 현장 행보에 나섰다.

박승원 광명시장이 27일 오전 가림초등학교를 찾아 ‘어린이 약취·유인 범죄 및 학교폭력 예방을 위한 특별 캠페인’을 펼치며 등교하는 학생과 소통하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

박 시장은 27일 오전 가림초등학교 등굣길을 찾아 광명경찰서, 광명교육지원청, 청소년지도협의회 등 유관기관 관계자들과 함께 '어린이 약취·유인 범죄 및 학교폭력 예방을 위한 특별 캠페인'을 펼쳤다.

이번 캠페인은 아동 대상 범죄 및 학교폭력 예방의 중요성을 알리고, 지역사회의 공동 대응 체계를 점검하기 위해 광명경찰서 주관으로 마련됐다.

이날 박 시장은 가림초 정문과 통학로에서 등교하는 학생들을 일일이 맞이하며 홍보 물품을 배부하고, '낯선 사람 따라가지 않기', '위험시 주변 어른에게 도움 요청하기' 등 생활 속 범죄 대응 요령을 아이들의 눈높이에 맞춰 직접 설명했다.

박승원 광명시장이 27일 오전 가림초등학교를 찾아 등교하는 학생에게 생활 속 범죄 대응 요령을 눈높이에 맞춰 직접 설명하며 홍보 물품을 나눠주고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

박 시장은 "어린이들이 마음 놓고 학교에 다닐 수 있는 환경을 만드는 것은 우리 도시가 짊어져야 할 가장 기본적인 책임"이라며 "지역사회 전체가 하나의 거대한 안전망이 돼 아이들을 보호할 수 있도록 지역 유관기관과 연대·협력을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

AD

한편, 광명시는 광명경찰서, 경기광명교육지원청과 지난해 11월 업무협약을 체결하는 등 기관 간의 벽을 허무는 안전 협력 체계를 공고히 해왔다.

박승원 광명시장이 27일 오전 가림초등학교 등굣길을 찾아 광명경찰서, 광명교육지원청, 청소년지도협의회 등 유관기관 관계자들과 함께 ‘어린이 약취·유인 범죄 및 학교폭력 예방을 위한 특별 캠페인’을 펼치고 기념사진을 촬영하고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

앞으로도 유관기관과의 순찰 및 홍보 활동을 정례화하는 등 아동과 청소년이 안심하고 성장할 수 있는 도시 환경을 구축해 나갈 방침이다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>