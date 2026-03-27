세종 찾은 정청래, 선거 낙관론 경계…"가벼운 언행 엄중 조치"
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"절실하고 간절한 마음으로 선거 임해달라"
정청래 더불어민주당 대표가 오는 6월3일 지방선거와 관련해 "당 일각에서 선거와 관련해 해를 끼치는 가벼운 언행에 대해선 앞으로 당대표가 엄중히 조치해나가겠다"며 낙관론을 경계했다.
정 대표는 27일 세종시에서 현장 최고위원회의를 열고 "지금 대통령 지지율도 고공행진이고 민주당 지지율도 상당히 높다 보니 일부 후보나 당에서 해이한 마음으로 선거가 쉬운 것처럼, 다 이길 것처럼 생각하는 경향이 없지 않다"며 이같이 말했다.
(세종=연합뉴스) 김주성 기자 = 더불어민주당 정청래 대표가 27일 세종시 아름동 민주당 세종시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.27 utzza@yna.co.kr(끝)
그는 "당대표로서 그런 언행을 할 경우 엄중한 조치를 하겠다"며 성실·절실·진실 등 '3실'을 강조한 고(故) 이해찬 전 국무총리의 말을 인용해 강조했다.
정 대표는 "절실한 마음으로 선거에 임해야 한다. 모든 선거는 다 어렵다. 끝날 때까지 끝난 게 아니다"며 "항상 국민 눈높이에 맞게 절실하고 간절한 마음으로 낮고 겸손한 자세로 선거에 임해주실 것을 당대표로서 부탁드린다"고 당부했다.
이날 정 대표는 "세종은 우리 국토의 중심이고 국토균형발전의 상징이자 서울 중심 일극체제를 넘어서 새로운 대한민국 질서를 만들겠다는 고(故) 노무현 전 대통령의 꿈이 살아있는 도시"라며 "노 전 대통령께서 세종에 뿌린 행정수도의 씨앗은 이제 이재명 대통령의 지방 주도 성장으로 한층 업그레이드됐다"고 말했다.
그러면서 "세종 행정수도 완성은 민주당의 약속이며 모두가 잘 사는 대한민국을 만들기 위한 필수 과제"라고 덧붙였다.
대전·충남 통합 추진과 관련해선 "급물살을 탄 듯하다가 국민의힘 반대로 무산될 위기에 놓였다. 이런 과정에서 세종이 소외된 것 아니냐는 우려가 있던 것도 사실"이라며 "민주당이 앞장서서 세종 발전을 위해 노력하겠다. 세종이 행정수도라는 명확한 법적 지위를 갖도록 행정수도 특별법 처리에 속도를 내겠다"고 했다.
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정 대표는 이날 최고위를 마친 뒤 제11회 서해수호의 날 기념식에 참석한다. 오후에는 경북 의성군 고운사 사찰을 방문하고 경북 영덕대게 축제 현장에도 방문할 예정이다. 정 대표는 자정을 넘긴 익일 1시에 대게 조업 현장 체험을 하고 하역 작업과 경매도 참관하는 등 현장 행보를 이어간다.
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