육동한 춘천시장 “에너지 절약 앞장”

유관기관 합동 교통안전 캠페인 전개

에너지 절감·교통혼잡 완화 효과 기대

강원도 춘천시(시장 육동한)가 27일 국제 유가 상승 및 에너지 수급 불안정에 대응해 대중교통 이용 캠페인을 실시했다.

에너지 위기 대응 대중교통 이용, 차량5부제 홍보 캠페인. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 캠페인에는 춘천시를 비롯해 춘천경찰서, 춘천시민버스, 석사동통장협의회, 자율방범연합대, 모범운전자연합회 춘천지회, 한국교통안전공단 등 유관기관 관계자 60여 명이 참여했다. 참가자들은 시민들을 대상으로 대중교통 이용 독려와 함께 운전자 횡단보도 일단정지, 보행자 무단횡단 금지 등 교통안전 수칙도 집중 홍보했다.

이와 함께 춘천시는 이날부터 공공부문 차량 5부제를 시행한다. 시 본청과 소속기관, 시의회, 출자출연기관의 공용 및 임직원의 10인승 이하 승용자동차가 대상이며 자원안보 위기 경보 해제 시까지 운영된다.

차량 번호판 끝자리를 기준으로 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0 차량이 운행을 제한받는다. 업무용 공용차량과 친환경차(전기, 수소차), 장애인 차량, 임산부 및 유아 동승 차량은 제외된다.

또한 시는 그동안 마을버스 노선을 중앙시장까지 직결 운행하고 등·하교 시간 조정 및 정차 구간 확대 등 시민 의견을 반영해 시내버스 이용 편의를 개선해오고 있다. 또한 통학(S-버스) 12개 노선과 병원 6개 노선 등 맞춤형 노선도 운영하면서 시내버스 이용객이 꾸준히 증가하고 있다.

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에너지 위기 대응 대중교통 이용, 차량5부제 홍보 캠페인. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

춘천시 관계자는 "대중교통 이용 활성화는 에너지 절약은 물론 도심 교통혼잡 완화와 대기질 개선에 큰 도움이 된다"며 "앞으로도 시민의 목소리를 반영해 더욱 편리하고 효율적인 교통서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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