아트버스·굿라이프 챌린지 등 현장 밀착 사업 호평

서울 종로구가 행정안전부 주관 '적극행정 종합평가'에서 2년 연속 우수기관으로 선정됐다. 행안부는 올해 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 제도개선, 협업 강화, 이행성과, 주민 체감도 등 18개 세부 지표를 평가했다.

종로 굿라이프 챌린지. 종로구 제공. AD 원본보기 아이콘

종로구는 적극행정을 추진한 공무원에게 성과급 최고등급과 특별휴가 등 인센티브를 제공해 조직 내 적극성을 끌어올렸다. 대표 사업으로는 교통 취약지역인 부암동·평창동 일대 문화시설을 연결한 '종로 아트버스'와 홀몸 어르신의 사회적 고립 완화를 위한 '종로 굿라이프 챌린지'가 꼽혔다.

AD

정문헌 종로구청장은 "이번 성과는 직원들의 헌신과 열정이 만들어 낸 결과"라며 "기존의 틀을 넘어서는 창의적이고 실효성 있는 행정을 선도하며 구민과 상생하는 종로를 만들겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>