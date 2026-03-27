종로구, 행안부 적극행정 평가 2년 연속 우수기관
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아트버스·굿라이프 챌린지 등 현장 밀착 사업 호평
서울 종로구가 행정안전부 주관 '적극행정 종합평가'에서 2년 연속 우수기관으로 선정됐다. 행안부는 올해 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 제도개선, 협업 강화, 이행성과, 주민 체감도 등 18개 세부 지표를 평가했다.
종로 굿라이프 챌린지. 종로구 제공.
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종로구는 적극행정을 추진한 공무원에게 성과급 최고등급과 특별휴가 등 인센티브를 제공해 조직 내 적극성을 끌어올렸다. 대표 사업으로는 교통 취약지역인 부암동·평창동 일대 문화시설을 연결한 '종로 아트버스'와 홀몸 어르신의 사회적 고립 완화를 위한 '종로 굿라이프 챌린지'가 꼽혔다.
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정문헌 종로구청장은 "이번 성과는 직원들의 헌신과 열정이 만들어 낸 결과"라며 "기존의 틀을 넘어서는 창의적이고 실효성 있는 행정을 선도하며 구민과 상생하는 종로를 만들겠다"고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
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