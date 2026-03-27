GS건설 그랑서울 사옥. GS건설 AD 원본보기 아이콘

GS건설이 환경을 위한 세계 최대 규모 지구촌 전등 끄기 캠페인 '어스아워 2026'에 동참한다고 27일 밝혔다.

'어스아워(Earth Hour)'는 비영리 자연보호기관 '세계자연기금(WWF)'가 주관하는 기후 위기 대응 캠페인이다. 2007년부터 매년 3월 마지막 주 토요일 오후 8시30분부터 1시간 동안 소등에 참여해 기후변화의 심각성을 공유하고, 에너지 절약 및 탄소배출 저감에 기여하고자 진행되고 있다.

올해로 20회째 진행되는 행사에서 서울 종로구에 위치한 GS건설 본사 사옥인 '그랑서울'과 R&D센터가 위치한 서초동 'GS건설 서초타워'을 비롯해 자회사인 자이S&D, 자이C&A, 엘리시안 강촌과 엘리시안 제주가 1시간 소등 행사를 진행한다. 또 GS그룹 및 관계사인 GS타워, GS네오텍빌딩, 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 웨스틴 서울 파르나스, 나인트리 바이 파르나스 등 각 지점에서 행사에 참여할 예정이다.

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GS건설 관계자는 "어스아워 동참을 통해 기후변화 정책, 에너지 절약 및 탄소배출 저감 등 친환경 캠페인에 적극 나설 것"이라고 전했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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