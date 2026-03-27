“亞 8개국, 유가 100弗 땐 보조금 120조원 필요”-우드맥켄지

한국 뿐 아니라 중국, 인도, 일본, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남 등 8개국이 주유소 가격상한제 등 유가 급등 대응책을 시행하고 있는데 국제유가가 4개월간 평균 100달러 수준을 유지할 경우 가격상한제 등에 필요한 유가 보조금이 총 800억달러(약 120조원) 이상 들어갈 것이라는 전망이 나왔다.

에너지·천연자원 리서치업체인 우드맥켄지는 지난 26일(현지시간) ‘미국-이란 전쟁이 아시아 국가들에게 어떻게 타격을 주고 있나(How war in the Middle East is hitting Asia hard)’라는 제목의 글에서 이같이 밝혔다.

우드맥켄지는 올해 내내 브렌트유 평균 가격이 배럴당 125달러 이상을 기록하는 시나리오는 세계 경기침체로 이어질 수 있다고 전망했지만, 일단은 4개월간 브렌트유 평균 가격이 100달러인 시나리오를 기준으로 분석했다. 아시아 8개국 정부가 산업과 소비자 보호를 위해 전례 없는 완충장치를 신속히 가동했지만 이런 개입에는 막대한 비용이 따르며 국제유가가 높은 수준에 계속 머무를 경우 일부 아시아 국가들은 재정적 한계에 도달할 수 있다고 봤다.

다음은 주요 내용을 요약 정리한 것이다.

아시아 국가들은 중동산 원유 의존도 높아

중동산 원유에 대한 아시아 국가들의 의존은 오래된 구조적 현실이다. 전쟁 이전 호르무즈 해협을 통과한 원유의 약 80%는 아시아 정유시설로 향했다. 일본과 한국은 전쟁 발발 전 각각 원유 수입의 90% 이상과 70% 이상을 걸프 지역에 의존했다. 세계 1, 2위 원유 수입국인 중국과 인도는 러시아와 미국산 원유를 포함해 공급처를 다변화해 왔지만, 여전히 전체 원유 공급의 절반가량을 중동에 의존하고 있다.

특히 경제성장이 제조업과 수출에 크게 의존하는 동남아시아와 남아시아의 개발도상국들은 더욱 취약하다. 이들 국가 다수는 치솟는 원유 수입 대금을 감당할 만큼 충분한 외환보유액을 갖고 있지 않다. 2026년 들어 ‘전쟁 프리미엄’은 더 이상 이론적 위험이 아니라, 국가 재정에 직접적인 타격을 주는 현실이 됐다.

아시아 각국 정부, 가격상한제 등 대응

각국 정부는 2022년(러시아-우크라이나 전쟁 발발 시기)의 생계비 위기가 재연되는 것을 막으려 하고 있다. 수요 관리 대책을 넘어, 아시아 각국 정부들은 유류제품 가격을 시장에 맡기는 방식에서 벗어나 공격적 개입으로 돌아섰다. 역내 곳곳에서 다양한 정책 대응이 시행되고 있지만, 핵심은 대체로 비슷하다. 결국 소비자 보조금이다.

주유소 가격 상한제는 가장 흔한 수단이다. 정부는 여러 방식으로 손실을 보전해 준다. 인도네시아에서는 국영 석유회사 페르타미나(Pertamina)가 입은 손실을 나중에 정부가 보상해 주게 된다. 일본과 말레이시아도 정유사와 연료 공급업체를 위한 유사한 제도를 운용하고 있다. 태국과 베트남에서는 현재 전용 기금을 통해 석유회사 손실을 메우고 있지만, 이 기금들이 얼마나 버틸 수 있을지는 이미 시험대에 올라 있다. 중국은 정유사가 소비자에게 전가할 수 있는 정제유 가격에 대해 배럴당 130달러 원유가격을 기준으로 한 ‘상한’을 두고 있다. 중국은 실제 상한이 깨지지 않았음에도, 더 높은 가격을 예상한 듯 이번 주 디젤과 휘발유에 대한 보조금을 도입했다.

인도는 조금 다른 방식을 취한다. 정부는 소매가격 동결에 신속히 나서지만, 초기 손실은 국영 석유 판매회사들이 떠안는다. 이 손실이 감당 불가능한 수준이 되면, 중앙정부가 세금을 낮춰 개입한다. 결국 세수를 포기하는 방식으로 주유소 가격 안정을 유지하는 셈이다.

아시아 8개국 연료 보조금 800억달러 넘을 듯

연료 보조금은 전체적으로 각국 정부에 막대한 비용이 된다. 유가가 4개월 동안 배럴당 100달러 수준에 머무를 경우, 아시아 8개국 전체의 보조금 부담은 800억달러를 넘을 것으로 추산된다. 더 오래 더 높게 유지되는 시나리오에서는 수요 파괴뿐 아니라 재정적자, 국제수지, 신용등급에까지 경제적 고통이 확산될 수 있다.

현재의 보조금 제도를 감당할 수 있는 여력은 국가마다 크게 다르다. 태국과 베트남은 보조금 지급을 위해 예비성 재원을 끌어다 쓰고 있다. 그러나 태국의 기금은 이미 적자 상태이고, 베트남의 기금은 현재 보조금 규모가 유지될 경우 4월 초면 완전히 소진될 전망이다.

2026년 내내 아시아 대부분 국가에서 재정적자 확대는 거의 확실해 보인다. 브렌트유가 4개월 동안 배럴당 100달러를 기록하면, 아시아 주요국 중 인도가 가장 큰 타격을 받는다. 2025~2026 회계연도 기준으로 국내총생산(GDP)의 0.7%, 정부 세수의 7.2%에 해당하는 비용이 발생할 것으로 추정된다. 인도네시아 역시 보조금 지급이 계속될 경우 재정적자에 대한 법정 상한선인 3%를 넘어설 위험이 있다.

단기적으로 보조금 재원 문제를 겪지 않는 정부들조차, 더 큰 재정적자의 부담은 향후 수년간 예산에 그림자를 드리울 수 있다. 에너지 수입국들의 통화가치 하락은 이런 부채 문제를 더 악화시킬 수 있다.

고유가 대응을 둘러싼 아시아의 과제

분쟁이 더 격화하는 것은 분명 아시아 경제에 최악의 시나리오다. 2026년 브렌트유 평균 가격이 125달러를 기록하면 세계 경제는 경기침체에 빠질 것이고, 아시아 시장뿐 아니라 이들 국가의 주요 수출시장 전반에도 막대한 피해를 줄 것이다.

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아시아와 나머지 세계에게 정말 중요한 것은 지속 가능한 휴전과 원유를 실은 유조선들이 다시 호르무즈 해협을 통과하는 일이다.

정재형 경제정책 스페셜리스트 jjh@asiae.co.kr



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