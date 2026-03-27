아치서울, 정부 딥테크 육성 프로그램 ‘초격차 스타트업 1000+’ 최종 선정

보안 QR 원천기술 기반, 차세대 결제 인프라 기업으로 도약

다이나믹 보안 QR 기반 결제·주문 인프라 기업 주식회사 아치서울(대표 최유미·박세환)이 중소벤처기업부(창업진흥원)가 주관하는 '2026년 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(DIPS)'에 최종 선정됐다.

'초격차 스타트업 1000+'는 글로벌 경쟁력을 갖춘 딥테크 스타트업을 발굴·육성하기 위한 국가 전략 프로그램으로, 기술의 원천성·시장성·글로벌 확장성을 중심으로 엄격한 심사를 거쳐 선발된다. 아치서울은 이번 선정에서 사이버보안·네트워크 분야 기업으로 이름을 올렸으며, 과제명은 '차세대 글로벌 결제시장을 위한 다이나믹 보안 QR 인프라'다.

아치서울은 기존 정적 QR의 구조적 한계를 해결한 '다이나믹 보안 QR(Dynamic Secure QR)' 원천 기술을 보유하고 있다. 해당 기술은 시간 기반으로 QR을 동적으로 생성하고 자동 만료시키는 방식으로, 위변조 및 복제를 원천적으로 차단하는 것이 특징이다. 또한 별도의 전용 애플리케이션 설치 없이 일반 스마트폰 카메라로 스캔이 가능해 사용자 접근성까지 확보했다.

회사는 현재 국내외 등록 특허 6건(미국 특허 포함)과 약 50건의 출원을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 매장 주문·결제 솔루션 '핸드오더(HandOrder)'와 보안 QR 솔루션 '큐바일(Qbile)'을 상용화했다. 해당 솔루션은 호텔, 프랜차이즈, 금융사 등 다양한 산업군에 도입되어 운영되고 있다.

최유미 아치서울 대표는 "다이나믹 보안 QR은 단순한 QR 코드의 진화를 넘어, 위변조가 불가능한 결제 인증 인프라로 확장되는 기술"이라며 "이번 초격차 스타트업 선정은 기술 경쟁력과 시장성을 동시에 인정받은 결과로, 국내 엔터프라이즈 및 공공 레퍼런스를 기반으로 글로벌 결제 시장 진출을 본격화할 계획"이라고 밝혔다.

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한편, 아치서울은 중소벤처기업부 스마트상점 기술보급사업에 3년 연속 선정된 바 있으며, 조달청 혁신제품 지정 등을 통해 공공 시장에서 기술력과 사업성을 지속적으로 검증받고 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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