185억원 실적 장려상·해외시장 개척 성과… 가공·신선농산물 동반 성장

지난해 역대 최대 수출액을 달성한 경남 산청군이 3년 연속 경남도 수출탑에 선정되는 성과를 거뒀다. 산청군에 따르면 26일 창원컨벤션센터에서 열린 '제30회 경상남도 수출탑 시상식'에서 장려상을 받았다.

이번 경남도 농산물 수출시책 평가는 18개 시군을 대상으로 수출 촉진 대책 수립, 수출실적, 수출신장률, 해외시장 개척 활동 등 7개 분야 17개 항목(2025년 실적)을 평가했다.

산청군, 제30회 경남도 농수산물 수출탑 시상식 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

산청군은 관세를 포함한 글로벌 통상 정책 변화에도 불구하고 농산물 수출 증가를 위해 지난해 해외시장 개척을 위한 홍보판촉전을 7회 개최했으며 해마다 산청군 수출협회와 LA 한인 축제 농수산엑스포에 참가하고 있다.

특히 K-농산물 전략 품목 통합지원사업과 신선 농산물 생산단지 글로컬 육성 지원사업, 농식품 가공 수출전문업체 해외 진출 지원사업, 해외 신시장 개척 마케팅 지원사업 등 다양한 수출지원사업을 추진했다.

이 결과 50% 이상의 수출 성장세를 보인 국수를 비롯한 가공식품은 824만 1000달러, 11회(10년 연속)에 걸쳐 대한민국 대표브랜드 대상을 받은 산청 딸기 등 신선 농산물은 361만 7000달러, 밤 등 임산물 1196달러 수출 등 총 1억 305만 4000달러(185억원)의 역대 최대 수출실적을 거두며 3년 연속 우수기관으로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

올해 산청군은 지난 2월 호주 시장을 겨냥한 홍보판촉전을 개최를 시작으로 수출지 다변화와 차별화된 마케팅을 추진하고 있으며 하반기에는 미국, 캐나다 등에서 판촉 행사를 실시할 예정이다.

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산청군 관계자는 "급변하는 대외통상환경 및 이상기온 현상 등으로 어려운 상황이지만 미국 안테나숍 운영, 수출 농가 지원사업 확대 및 해외 신시장 개척 마케팅 강화 등으로 농특산물의 수출 확대에 더욱 매진하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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