[특징주]호텔신라, 이부진 자사주 매입 소식에 5%대↑

호텔신라 호텔신라 close 증권정보 008770 KOSPI 현재가 45,450 전일대비 3,500 등락률 +8.34% 거래량 369,274 전일가 41,950 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 이부진 대표, 호텔신라 주식 200억 규모 매입…"책임경영 실천" 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) "구찌 자켓과 함께 든 저 핸드백 어디꺼죠?"…이부진 주총 패션도 '완판각' 전 종목 시세 보기 가 27일 이부진 대표이사의 자사주 매입 소식에 장 초반 5%대 상승하고 있다.

이날 오전 9시21분께 한국거래소에서 호텔신라는 전장 대비 5.36% 오른 4만4200원에 거래되고 있다.

앞서 호텔신라는 이 대표가 다음 달 27일부터 5월26일까지 호텔신라 보통주 47만주를 장내 매수한다고 전날 공시했다. 거래금액은 지난 25일 종가인 주당 4만2700원으로 총 200억원 규모다.

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호텔신라 관계자는 "경영진의 주식 매입은 주가 부양 및 주주 가치 제고에 대한 의지를 표명한 것"이라며 "책임 경영을 실천하고, 주주 신뢰를 강화하며, 기업 가치를 높이는 데 더욱 노력할 것"이라고 밝혔다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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