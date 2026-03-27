경기관광공사가 글로벌 기업 포상관광(인센티브) 행사인 '2027 암웨이 차이나 리더십 세미나' 유치에 성공했다. 행사는 내년 2월 말부터 3월 초까지 수원컨벤션센터에서 비즈니스 콘퍼런스와 갈라 디너쇼 형태로 진행된다.

참가자들은 수원과 서울의 주요 관광 자원을 연계한 체험 행사에 참여하게 된다.

경기관광공사는 이번 유치로 숙박, 식음, 쇼핑, 교통, 관광 등 전 분야의 소비를 창출하는 고부가가치 인센티브 관광 행사로 770억원의 경제적 파급효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

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특히 이번 행사는 '2026~2027 수원 방문의 해'와 연계한 대표적인 국제 행사로 추진된다.

경기관광공사는 수원컨벤션센터 및 한국관광공사(KTO)와 협력해 수원화성, 행리단길, 광교호수공원 등 지역 관광 자원을 활용한 체류형 프로그램을 운영하고, 수원을 '다시 찾고 싶은 국제 관광 도시'로 적극 홍보할 계획이다.

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경기관광공사 관계자는 "이번 유치 성공은 국제회의 인프라와 문화관광 자산, 그리고 유관기관 간의 긴밀한 협력이 만들어낸 결실"이라며 "도시 브랜드를 전 세계에 알리고 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣는 성공적인 국제 행사가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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