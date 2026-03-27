초당 3000건 주문 처리 인프라 구축

아임웹은 브랜드 성장 속도에 맞춰 대규모 주문과 트래픽을 안정적으로 처리할 수 있도록 주문관리시스템(OMS)을 전면 고도화했다고 27일 밝혔다.

이번 고도화 작업은 주문 처리 지연, 재고 불일치, 운영 부담 증가 등 기존 시스템의 한계를 해결하고, 브랜드가 매출 성장 속도에 맞춰 안정적으로 주문을 처리할 수 있는 기반을 구축한다는 취지다.

아임웹은 주문관리시스템(OMS)을 전면 고도화했다고 27일 밝혔다. 아임웹 AD 원본보기 아이콘

먼저 주문 처리 구조를 전면 재설계해 초당 3000건 이상의 주문을 안정적으로 처리할 수 있는 인프라를 확보했다. 주문이 한꺼번에 몰리는 상황에서도 재고 수량이 정확하게 반영되도록 시스템을 개선했다는 설명이다.

운영 효율성도 함께 개선했다. 기존에는 주문을 개별 단위로 처리해야 했지만, 이번 고도화를 통해 여러 주문을 한 번에 처리할 수 있는 묶음 단위 관리 기능이 도입됐다. 송장 입력과 배송 상태 변경 역시 하나의 화면에서 일괄 처리할 수 있도록 개선해 주문량이 증가하더라도 운영자의 처리 부담이 크게 늘어나지 않도록 했다. 취소·환불·교환과 같은 클레임 처리 기능도 고도화했다.

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이수모 아임웹 대표는 "앞으로도 반복 업무를 줄이고 운영 부담을 낮춰 브랜드가 주문 처리보다 매출 성장과 비즈니스 전략에 더 집중할 수 있도록 시스템을 지속 고도화해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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