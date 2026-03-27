M-Campus 기반

공공부문 교육협력

지역 연계 프로그램 확대

한림대학교(총장 최양희) 산학협력단은 강원특별자치도공무원교육원(원장 이경희)과 지난 26일 강원특별자치도공무원교육원에서 지역사회 정주 여건 개선 및 공공 인재 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

강일준 한림대 산학협력단장(산학부총장, 오른쪽)이 이경희 강원특별자치도공무원교육원장과 지난 26일 지역사회 정주 여건 개선 및 공공 인재 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 대학의 전문 교육 인프라와 공무원교육원의 행정 교육 현장 경험을 결합하여, 지역사회 발전에 실질적으로 기여할 수 있는 고도화된 교육 모델을 창출하는 데 목적이 있다.

양 기관은 본 협약을 통해 ▲교육 프로그램 교류 및 공동 개발 ▲지역문제 해결 및 체험 프로그램 지원 등의 분야에서 긴밀히 협력할 방침이다.

강일준 한림대 산학협력단장(겸 산학부총장)은 "글로컬대학30 사업과 RISE 체계를 기반으로 대학의 교육 기능을 지역 현장으로 확장하고 있다"며 "대학의 역량을 공무원 교육과 결합하여 지역민의 삶의 질을 높이고 양 기관이 동반 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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이경희 강원특별자치도공무원교육원장은 "협약을 통한 실질적 역량 강화가 구체적인 정책 개발과 행정 혁신으로 이어져 지역의 의미 있는 변화를 만들어내길 기대한다"고 전했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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