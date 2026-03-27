19~34세 무주택 청년 대상

서울 구로구가 청년 주거비 부담 완화를 위한 청년월세 지원사업을 올해도 이어간다. 접수는 3월 30일부터 5월 29일까지다.

청년월세 지원사업 홍보 안내문. 구로구 제공. AD 원본보기 아이콘

지원 대상은 부모와 별도 거주하는 19~34세(1991년생~2007년생) 무주택 청년이다. 실제 납부 월세를 기준으로 월 최대 20만원씩 최대 24개월, 총 480만원 한도로 지원한다.

소득 기준은 청년독립가구 기준 중위소득 60% 이하, 원가구 100% 이하다. 재산 기준은 청년독립가구 1억2200만원 이하, 원가구 4억7000만원 이하다. 예산 범위 내에서 선정하는 만큼 신청 규모에 따라 최종 선정 기준이 달라질 수 있다.

신청은 거주지 동주민센터 방문 또는 복지로 누리집을 통해 할 수 있다. 지원금은 소득·재산 조사를 거쳐 9월 23일부터 지급되며 이후 매월 25일 지원된다.

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앞서 청년월세 한시 특별지원 사업에서는 지역 내 청년 2061명이 신청해 작년 기준 월평균 693명이 혜택을 받았다. 구는 이를 올해부터 계속사업으로 전환해 안정적으로 운영한다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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