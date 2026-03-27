세수 9100만달러 증가…재정적자는 50억달러

지난해 뉴욕 대형 투자 은행들이 호황을 누리며 월가의 보너스가 25만달러(약 3억7728만원)에 육박해 사상 최고 수준을 기록했다. 다만 뉴욕시가 기대했던 수준에는 미치지 못했다.

26일(현지시간) 토머스 디나폴리 뉴욕주 감사원장에 따르면 지난해 뉴욕시 증권업 종사자들의 평균 보너스는 24만6900달러다. 전년 대비 6% 증가한 액수다.

월가 표지판. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

뉴욕시 증권업 종사자들이 받은 총 보너스 액수는 약 492억달러로 이 또한 사상 최대 규모다. 다만 물가를 반영하면 월가 최고 호황기는 2006년으로 평가된다. 월가의 보너스는 12월부터 3월 사이에 지급되는데, 전체 보수에서 큰 비중을 차지한다. 디나폴리 감사원장에 따르면 지난 2024년 기준 증권업 종사자의 평균 총보수 50만5677달러 중 보너스가 23만2000달러로 약 절반을 차지했다.

월가의 보너스는 팀이나 회사의 실적에 따라 결정되는데, 지난해 월가의 호황을 반영한다고 월스트리트저널(WSJ)은 설명했다. 대형 기업 간 인수합병(M&A)과 주식·채권 거래 중개 수익으로 사상 최고 실적을 기록한 데 따른 것이다.

디나폴리 감사원장에 따르면 월가의 보너스 지급으로 뉴욕주 소득세 수입은 전년 대비 1억9900만달러 증가할 것으로 예상된다. 뉴욕시 세수는 9100만달러가 늘어날 것으로 전망된다.

월가가 역대급 보너스를 기록했지만 뉴욕시의 기대에는 크게 못 미쳤다. 월스트리트 증권업 종사자들의 보너스는 뉴욕시의 주요 세수원인데, 시는 2026회계연도 재정 계획에서 15% 증가를 예상했다. 오는 7월 시작되는 새 회계연도 이전까지 50억달러 이상의 재정 적자를 해결해야 하는 상황에서 보너스 규모와 이에 따른 세수 증가폭이 기대를 밑돌았다.

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올해 1월 취임한 조란 맘다니 뉴욕시장은 재정 적자 해소를 둘러싸고 월스트리트 등의 고소득자들과 갈등을 겪고 있다. 맘다니 시장은 연 소득 100만달러 이상 고소득자와 기업들에 대한 세율 인상을 주 의회에 촉구했지만, 월가가 거세게 반대하는 등 증세와 임대료 동결 등 정책을 둘러싸고 금융업계와 갈등을 이어가고 있다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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