임직원 '한국(Hankook) 배터리’ 경쟁력 공유

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 close 증권정보 000240 KOSPI 현재가 25,950 전일대비 1,150 등락률 -4.24% 거래량 10,954 전일가 27,100 2026.03.27 09:09 기준 관련기사 한국앤컴퍼니그룹, 대전서 취약계층 위한 쿠키 만들기 봉사활동 "독립이사 줄사퇴 한국앤컴퍼니, 전문경영인 체제로 바꿔야" 한온시스템 "글로벌 넘버원 열관리 솔루션 기업으로 도약" 전 종목 시세 보기 그룹은 27일 경기도 판교 본사 테크노플렉스에서 임직원을 대상으로 '지식나눔회'를 개최했다고 밝혔다. 지식나눔회는 조현범 그룹 회장의 소통 철학을 기반으로 시행하는 전사 소통 확대 프로젝트다.

한국앤컴퍼니그룹은 27일 경기도 판교 본사 테크노플렉스에서 임직원을 대상으로 '지식나눔회'를 개최했다고 밝혔다. 한국앤컴퍼니 AD 원본보기 아이콘

이날은 '한국(Hankook) 배터리 이해 및 배터리 관리법'을 주제로 진행, 그룹 핵심 사업 중 하나인 배터리 사업에 대한 이해를 높이고 미래 모빌리티 산업에 대한 인사이트를 함께 나누기 위해 마련됐다.

서경식 한국앤컴퍼니㈜ ES)상품전략팀 책임이 발표를 맡아 배터리 사업부 소개 및 현황, 차량용 12V 납축(AGM·EFB·MF) 배터리의 역할과 올바른 관리 방법, 글로벌 납축전지 시장 동향 등을 소개할 예정이다.

한국앤컴퍼니 배터리 사업은 타이어, 자동차 열관리 시스템과 함께 그룹 핵심 동력이다. 국내 납축전지 업계 중 유일하게 미국 현지 생산거점을 보유해 관세 영향에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 갖췄으며, 프리미엄 AGM 배터리를 중심으로 글로벌 시장 경쟁력을 높여가고 있다.

특히 조현범 회장의 브랜드 철학을 바탕으로 구축한 그룹 통합 브랜드 '한국(Hankook)' 아래 배터리 사업 슬로건 '차지 인 모션'을 적용한 신규 BI를 도입, 온오프라인 마케팅을 확대하며 프리미엄 브랜드 전략을 전개하고 있다.

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그룹 관계자는 "임직원들이 주도적으로 역량을 키울 수 있는 프로그램을 지속 운영하며 하이테크 그룹으로서의 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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