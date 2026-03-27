PB 제품 최대 82% 특가 판매도

생활연구소는 4월 2일까지 현대백화점 천호점 지하 2층 팝업존에서 라이프케어 플랫폼 '청연케어'의 첫 팝업스토어를 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 지난해 7월 청연케어 출시 이후 처음 마련한 오프라인 행사로, 부모님 돌봄을 고민하는 가족들이 현장 상담 부스에서 서비스 안내와 예약을 한 번에 이용할 수 있도록 기획됐다.

생활연구소는 4월 2일까지 현대백화점 천호점 지하 2층 팝업존에서 라이프케어 플랫폼 '청연케어'의 첫 팝업스토어를 운영한다. 생활연구소 AD 원본보기 아이콘

팝업 기간 동안 현장 이벤트도 진행한다. 청연케어 앱을 설치한 방문객에게는 에코백과 청연 배수구 클리너를 증정하며 부모님 돌봄 관련 설문 참여 시 청연 다목적 클리너 및 주방세제, 청연케어 3만원 할인 쿠폰을 제공한다.

이와 함께 청연에서 자체 개발한 PB 제품도 현장 특가로 구매할 수 있다. ▲공간 탈취제 ▲곰팡이제거젤 ▲식기세척기 세제 ▲베이킹소다 주방세제 ▲젤리제습제 ▲점착식 청소포 ▲다목적 클리너 등을 최대 82% 할인된 가격에 선보이고, 특히 공간 탈취제 세트는 정가의 72% 할인된 4만9900원에 판매된다.

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연현주 생활연구소 대표는 "청연케어는 돌봄이 필요하지만 어디서부터 시작해야 할지 막막한 가족들을 위한 서비스"라며 "이번 팝업스토어를 통해 더 많은 분이 청연케어를 만나볼 수 있는 기회가 되길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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