대외 악조건 속 성장…농식품 수출 성과 ‘두각’

경남 함양군이 지난 26일 오후 창원컨벤션센터에서 열린 '제30회 경상남도 농수산물 수출탑 시상식'에서 수출시책 평가 우수 시군으로 선정되며, 농업 강군의 위상을 다시 한번 입증했다.

특히 이번 수상은 2024년부터 3년 연속 우수 시군에 선정된 것으로, 함양군의 적극적인 수출 지원 정책이 실질적인 성과로 이어지고 있다는 평가를 받고 있다.

함양군 경남 농수산물 수출탑 시상식 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

이날 시상식에는 양상호 부군수를 비롯해 수출업체 관계자 등 10여 명이 참석했으며, 수출시책 우수 시군 선정과 함께 '300만불 수출탑' 부문에서는 농업회사법인 하얀 햇살 박대근 본부장이, 수출 유공 부문에서는 함양농협 농산물산지유통센터 김효진 과장이 각각 수상의 영예를 안았다.

이번 평가는 경남도 내 18개 시군을 대상으로 전년도 수출 실적, 수출선 다변화 노력, 수출 증가율 등 총 18개 항목을 종합적으로 심사해 결정됐다. 함양군은 고유가와 환율 변동 등 대외적인 경제 불확실성 속에서도 중국, 미국 등 글로벌 시장 개척 활동을 적극적으로 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

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양상호 함양군 부군수는 "글로벌 관세 장벽과 물류비 상승 등 갈수록 어려워지는 국제 여건 속에서도 수출업체들의 끊임없는 노력이 있었기에 가능했던 성과"라며 "앞으로도 물류비 지원, 해외인증 획득 지원, 시장개척단 운영 등 현장 중심의 맞춤형 지원을 강화해 수출 경쟁력을 높여 나가겠다"라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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