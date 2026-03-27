관세청은 26일(현지 시각) 홍콩 관세청에서 관세당국 실무자 회의를 열어 'K브랜드' 지식재산권 보호에 양국이 협력을 강화하는 방안을 논의했다고 밝혔다.

박시원 관세청 통관검사 과장(왼쪽 네 번째)이 26일(현지 시간) 홍콩 관세청에서 지식재산권 보호를 위한 실무자 회의를 가진 후 기념촬영을 하고 있다. 관세청 AD 원본보기 아이콘

회의는 2023년 양국 관세당국이 체결한 '지식재산권 위반 대응 협력 양해각서'의 협력 기조를 이어가면서 협력 관계를 상시·지속가능한 체계로 발전시키기 위해 마련됐다.

관세청은 홍콩 현지에서 K브랜드 위조 물품이 유통되거나 수출입 되지 않도록 K브랜드 위조 물품 검사를 강화하고, 위험정보 공유 범위를 확대할 것을 제안했다.

홍콩 관세청은 이 같은 제안에 공감, 향후 양국이 실질적 단속 성과를 거둘 수 있도록 후속 협의를 이어가는 데 뜻을 모았다.

양측은 오는 6월 대한민국 주홍콩 총영사관과 협업해 홍콩 세관 직원을 대상으로 'K-브랜드 보호 설명회' 개최하는 데도 합의했다.

홍콩은 글로벌 물류 허브면서 주요국 수출입 물품의 핵심 경유지 역할을 한다. 관세청은 양국 관세당국의 공조가 향후 해외 시장에서 K브랜드의 가치를 보호하는 데 중요한 교두보가 될 것으로 기대한다.

AD

이명구 관세청장은 "홍콩을 포함한 아시아 주요국과 공조를 지속해 국내 기업이 해외 시장에서 쌓아 올린 브랜드 가치가 위조 상품으로 훼손되지 않도록 하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>