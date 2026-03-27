트루밸류, 교사 300명 대상 'AI 교실' 해법 세미나 개최

성장 데이터 기반 인공지능(AI) 구독형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 기업 트루밸류가 교사 대상 세미나 'AI 클래스룸-AI 시대 교실, 선생님의 고민과 해답'을 개최한다고 27일 밝혔다.

세미나는 다음 달 11일 오후 1시부터 5시30분까지 서울 스페이스쉐어 중부센터 스카이홀에서 열린다. 전국 초·중·고 교사 300명을 선착순으로 초청한다.

세미나에서는 AI 도입 및 디지털 전환이 가속화되는 교육 현장에서 교사의 역할과 수업 혁신 방향을 논의한다. 트루밸류는 스마트교육 전문 브랜드 에버멘토와 자아실현 플랫폼 드림어필을 통해 학생들의 진로 탐색과 성장을 지원해온 경험을 바탕으로 행사를 기획했다.

김대식 카이스트 전기 및 전자공학과 교수가 'AI와 미래교육'을 주제로 교육 패러다임 변화와 교사의 새로운 역할을 조망한다. 정주영 트루밸류 대표는 'AI 교육, 어디까지 안전한가'를 통해 교사의 보안 부담을 줄이고 실제 판단 기준을 제시한다.

아주대 심리학과 김경일 교수는 'AI 시대 진로 탐색 방향성 및 미래 교육'으로 학생 진로·적성 탐색의 심리학적 접근을 제안한다. 이상욱 한양대 철학과·인공지능학과 교수는 'AI 시대의 조직 변화와 선생님의 역할'을 철학·윤리 관점에서 짚을 예정이다.

참가 신청은 다음 달 8일까지 온라인 구글 폼으로 접수하며, 전국 초·중·고 교사라면 누구나 지원할 수 있다.

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트루밸류 관계자는 "AI 기술 확산으로 교실의 모습이 빠르게 바뀌고 있는 지금이야말로 교사가 AI 시대 교육의 방향을 직접 설계하고 주도해야 할 때"라며 "이번 세미나가 현장에서 바로 적용할 수 있는 인사이트를 얻는 자리가 되길 바란다"고 밝혔다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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