오는 14일 오후 4시까지

중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단은 소상공인 협동조합의 판로 확대와 자립 역량 강화를 위한 '2026년 소상공인 협업 활성화 판로지원사업' 참여 협동조합을 모집한다고 27일 밝혔다.

대전 유성구 소상공인시장진흥공단 전경. 소진공 AD 원본보기 아이콘

소상공인 협업 활성화 판로지원사업은 소상공인 협동조합의 온·오프라인 유통채널 진출을 지원해 매출 확대와 자립 기반 마련을 돕는 사업이다. 지원 대상은 5인 이상으로 구성되며, 구성원의 50% 이상이 소상공인인 협동조합(연합회), 자율상권조합 등이다.

선정된 협동조합에는 ▲MD 및 유통 상담회 ▲온라인 유통플랫폼 입점 ▲인플루언서를 활용한 라이브커머스 ▲쇼호스트를 활용한 T커머스 ▲박람회 참가 및 부스 디스플레이 등 다양한 판로 개척 프로그램이 제공된다.

특히 올해는 온·오프라인 판로를 선택적으로 지원하던 기존 방식에서 벗어나, 두 채널을 연계한 통합 방식 지원으로 개편됐다. 선정 후에는 전문가가 참여해 개별 협동조합의 상품 경쟁력과 유통 적합성 등을 사전에 진단하고, 이를 바탕으로 맞춤형 판로지원 전략을 제시할 예정이다.

신청 기간은 오는 14일 오후 4시까지이며 소상공인 협업 활성화 판로지원사업 누리집을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 자세한 사항은 해당 누리집에서 확인할 수 있다.

AD

인태연 이사장은 "소상공인 협동조합은 개별 사업자의 한계를 넘어 공동의 경쟁력을 만들어내는 중요한 성장 모델"이라며 "이번 판로지원사업을 통해 협동조합이 시장에 안정적으로 안착하고 지속적인 매출 성과로 이어질 수 있도록 지원해 나가겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>