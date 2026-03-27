애터미, 제네바 발명전 '3관왕'…전기 피부세정 기술 세계 인정



전기천공·역이온토포레시스 결합…한 번 사용에 세정율 98.96%

사우디 특별상까지 수상…올 하반기 글로벌 출시 예정



애터미가 차세대 피부 세정 기술로 세계 무대에서 존재감을 입증했다. 스위스 제네바 국제발명전시회에서 3관왕을 차지하며, 전기 기반 뷰티 디바이스 상용화 경쟁의 선두에 올라섰다.

애터미는 협력사 ㈜일렉트리와 공동 개발한 'EPRI 스킨 클렌징 디바이스'가 최근 열린 제51회 스위스 제네바 국제발명전시회에서 특별상과 동상, 사우디아라비아 특별상을 수상했다고 27일 밝혔다.

애터미에 따르면 제네바 국제발명전은 35개국 1000여 점 이상의 발명품이 출품되는 세계 최고 권위의 기술 전시회로, 혁신성과 기술 완성도를 종합 평가하는 글로벌 무대다. 이번 행사에서 애터미 와 한국 대표단은 총 15개 상을 수상하며 기술 경쟁력을 입증했다.

애터미가 출품한 기술은 전기천공(Electroporation)과 역이온토포레시스(Reverse Iontophoresis)를 결합한 피부 관리 장치다. 해당 기술은 전기 자극으로 피부 장벽에 미세 통로를 형성해 노폐물을 외부로 배출하는 방식으로, 기존 물리적 세정의 한계를 보완했다.

특히 경피수분손실(TEWL) 지표를 기반으로 피부 상태를 실시간 측정하고 출력이 자동 조절된다.

아울러 실리콘 브러시를 활용한 물리적 세정을 병행해 미세먼지와 초미세 오염물질 제거 효율을 끌어올렸다.

인체적용시험에서는 1회 사용만으로 98.96%의 세정 개선율을 기록, 일반 손 세정 방식(87.21%)을 크게 웃도는 성능을 보였다.

해당 기술은 올 하반기 출시 예정인 '애터미 EPRI 스킨 클렌징 디바이스'에 적용될 예정으로, 전기 기반 피부 세정 기술의 상용화 가능성을 입증한 사례로 평가된다.

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홍진혁 애터미 글로벌 가전사업본부 실장은 "이번 수상은 기술력과 혁신성을 국제적으로 인정받은 결과"라며 "글로벌 시장 경쟁력 확보를 위한 연구개발을 지속하겠다"고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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