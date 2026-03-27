사육사·수의사 직접 진행 해설 프로그램

기린·코끼리·호랑이 생태 현장 설명

동물병원 회진 체험 프로그램 운영

광주 우치동물원이 봄철 방문객 증가에 맞춰 사육사와 수의사가 직접 참여하는 동물 해설·교육 프로그램을 운영한다.

광주시 우치공원관리사무소는 4월 1일부터 5월 31일까지 두 달간 우치동물원 동물 해설·교육 프로그램 '동물과 사는 남자'를 운영한다고 밝혔다.

광주 우치동물원. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

이 프로그램은 호랑이, 코끼리, 기린, 낙타, 들소 등 주요 동물의 생태와 사육 과정을 사육사와 수의사가 직접 설명하는 참여형 해설 프로그램이다. 제목은 영화 '왕과 사는 남자'를 패러디했다.

프로그램은 사육사가 진행하는 ▲기린생태설명회 ▲코끼리 모녀의 목욕시간 ▲호광이의 새참시간 ▲낙타들소 소개시간과 수의사가 진행하는 ▲동물원 회진으로 구성됐다.

'기린생태설명회'에서는 기린 행동풍부화를 위한 사육 과정이 소개된다. '코끼리 모녀의 목욕시간'에서는 코끼리의 물놀이와 사육사와의 교감 장면을 관람할 수 있다. '호광이의 새참시간'에서는 지난해 실내동물원에서 구조된 호광이의 이야기를 들으며 먹이 활동 모습을 볼 수 있다. '낙타들소 소개시간'에서는 낙타와 들소의 행동 생태적 특성을 설명한다.

'동물원 회진' 프로그램에서는 수의사와 함께 동물병원에서 진행되는 건강검진 현장을 체험할 수 있다. 특히 실제 진료 사례를 바탕으로 지난해 생을 마감한 하마를 비롯한 동물들의 삶을 돌아보는 시간도 마련된다.

프로그램 참여를 원하는 시민은 광주시 누리집에서 운영 일정을 확인한 뒤 정해진 시간과 장소에서 참여할 수 있다.

우치동물원은 이번 프로그램이 동물 건강관리와 복지에 대한 시민 이해를 높이고 야생동물 보호와 생태계 보전에 대한 인식을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

성창민 우치공원관리사무소장은 "봄철을 맞아 관람객들이 동물과 정서적으로 교감할 수 있는 프로그램을 준비했다"며 "동물원의 교육적 역할을 확대해 시민들에게 다양한 경험을 제공하겠다"고 말했다.

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한편 우치동물원 방문객은 올해 1월 1일부터 3월 22일까지 9만1625명으로 지난해 같은 기간 4만2120명보다 약 2.2배 증가했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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