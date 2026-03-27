길고양이 TNR·유기동물 구조

서울 중랑구가 지난 25일 명예동물보호관 8명을 위촉하고 주민 참여형 동물복지 정책 추진에 나섰다고 27일 밝혔다.

류경기 중랑구청장(왼쪽 네번째)과 관계자들이 명예동물보호관 위촉식에서 기념촬영을 하고 있다. 중랑구 제공. AD 원본보기 아이콘

명예동물보호관은 동물보호 교육·상담·홍보, 동물학대 관련 정보 제공, 동물보호관 직무 지원 등을 맡는다. 위촉 기간은 3년이다. 구는 지난 2월 공개모집을 통해 지원자를 접수하고 동물보호 관심도와 활동 의지 등을 심사해 최종 선발했다. 구는 명예동물보호관과 연계한 캠페인·홍보 활동을 통해 올바른 반려문화 확산을 이어갈 계획이다.

아울러 구는 '2026년 동물복지 시행계획'도 수립했다. ▲사람과 동물 모두 안전한 생명존중 환경 ▲이웃과 공감하는 반려문화 ▲주민과 함께하는 동물복지 거버넌스 등 3대 분야, 20개 세부사업으로 구성됐다. 유실·유기동물 구조 및 입양비 지원, 취약계층 반려동물 진료비 지원 확대, 봉화산근린공원 내 반려견 놀이터 조성 등이 포함된다.

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구는 그간 길고양이 중성화(TNR), 24시간 유기동물 구조·응급치료, 반려견 배변수거함 운영 등을 추진해 왔다. 류경기 중랑구청장은 "명예동물보호관은 반려인과 비반려인을 잇는 중요한 연결고리"라며 "사람과 동물 모두 행복한 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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