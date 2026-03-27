현대백화점, '더현대 팝업 페스타' 개최…체험형 쇼핑 콘텐츠 강화

전국 점포서 170여 개 팝업 운영…MZ·외국인 고객 겨냥

K컬처·AI·IP 체험까지…쇼핑 넘어 경험형 콘텐츠 확대



현대백화점 현대백화점 close 증권정보 069960 KOSPI 현재가 83,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 84,500 2026.03.27 개장전(20분지연) 관련기사 백화점 3사 봄 세일 격돌…쇼핑 넘어 ‘미식·체험’ 확대 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 전 종목 시세 보기 이 봄 시즌을 맞아 다양한 체험 요소를 결합한 대규모 쇼핑 이벤트를 선보인다.

현대백화점은 27일부터 다음 달 말까지 전국 현대백화점 및 현대아울렛 점포에서 '더현대 팝업 페스타'를 진행한다. 이번 행사는 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠 중심으로 구성된 것이 특징이다.

행사 기간 동안 약 170여 개의 팝업스토어가 운영되며, 2030세대를 비롯해 외국인 고객 등 다양한 소비층의 취향을 반영한 콘텐츠가 마련된다.

점포별로는 인기 브랜드와 콘텐츠 중심의 팝업이 진행된다. 더현대 서울에서는 다음달 2일부터 8일까지 '마리끌레르' 팝업이 열리고, 판교점에서는 게임 콘텐츠 '트릭컬 리바이브' 관련 팝업이 이날부터 4월7일까지 운영된다. 목동점에는 뷰티 편집숍 '코아시스', 판교점에는 피규어 및 프라모델 관련 콘텐츠도 마련된다.

특정 테마를 강조한 행사도 함께 열린다. 무역센터점에서는 다음달 3일부터 9일까지 패션산업협회와 협업해 K패션 디자이너 브랜드를 소개하는 'WWW' 프로그램이 진행되며, 천호점에서는 27일부터 4월5일까지 시니어 고객을 위한 웰니스 행사도 운영된다. 판교점에서는 로봇 등 기술을 직접 체험할 수 있는 'AI & TECH 페어'가 열릴 예정이다.

글로벌 고객을 겨냥한 체험 콘텐츠도 강화됐다. 킨텍스점에서는 K팝을 활용한 한국어 학습 팝업이 진행되며, 천호점과 중동점 등에서는 한지공예, 자개, 타일아트 등 전통 문화 체험 프로그램이 마련된다. 더현대 서울에서는 터프팅과 뜨개 등 참여형 콘텐츠도 운영된다.

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가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 준비됐다. 현대프리미엄아울렛 김포점에서는 어린이 교육 콘텐츠 '넘버블록스' 팝업이, 남양주 스페이스원에서는 글로벌 젤리 브랜드 '하리보' 팝업이 진행된다. 현대백화점 관계자는 "이번 더현대 팝업 페스타는 봄 시즌을 맞아 고객들이 최신 트렌드를 다양한 방법으로 경험할 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로도 새로운 콘텐츠를 꾸준히 기획해 이색적인 쇼핑 경험을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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