박창원/취재국장

박창원 호남취재본부 제주담당국장 AD 원본보기 아이콘

제주경찰청 수사심의위원회가 고기철 국민의힘 제주도당위원장의 당직자 폭행 혐의에 대해 '폭행 해당' 결론을 내린 가운데, 이명수 전 사무처장의 탈당과 본지의 인사 문건 유출 단독 보도 등 연이은 당내 악재들이 겹치며 고 위원장의 지휘 책임과 도덕적 리더십이 사실상 파산 선고를 받게 됨에 따라 제주 보수 진영 전체가 공멸의 늪으로 빠져들고 있다는 비판이 직면했다.

제주경찰청 수사심의위원회는 지난 26일 오후 회의를 열고, 지난해 6월 1일 고 위원장과 이 전 처장 사이에 발생한 신체적 접촉에 대해 "폭행죄에서 규정하는 폭행에 해당한다"고 공식 의결했다. 고 위원장이 SNS를 통해 "회의 서류를 조작하여 증거를 꾸몄다"라거나 "추악한 엔추파도스(Enchupados)의 실체"라고 비난하며 자신의 결백을 강변했던 주장이, 자신이 수장을 지냈던 친정 경찰 조직의 객관적 심의 결과에 의해 정면으로 반박당한 것이다.

사태가 이 지경에 이른 것은 한 명의 고교 직계 후배조차 품지 못한 고 위원장의 '소인배 리더십'이 자초한 필연적 결과로 보인다.

제주 지역 사회에서 끈끈하기로 이름난 서귀포고등학교 선후배 사이라면, 설령 등짝 스매싱보다 더한 신체 접촉이 있었더라도 소주 한 잔 기울이며 건네는 "미안하다"는 진심 어린 말 한마디로 충분히 풀 수 있었던 갈등이었다. 하지만 고 위원장은 '법적 결백'이라는 아집에 갇혀 포용 대신 법리를, 합의 대신 고립을 택하며 결국 자신을 사법기관의 심판대 위에 세우는 망신살을 자초했다.

문제는 이러한 리더십 부재가 개인의 송사를 넘어 당 전체의 시스템 붕괴로 번졌다는 점이다.

위원장이 자신의 결백 증명에만 매몰되어 내부와 전쟁을 벌이는 사이, 본지가 단독 보도한 '인사 문건 유출' 사태와 제주도당 간부 간 폭행 고발 사건 등 조직의 기강은 처참하게 무너졌다. 정작 야당 본연의 역할인 도정 견제는 뒷전으로 밀려났고, 지난 선거 수치와 지금의 정당과 제주도지사 후보의 지지율을 보면 제주 국민의힘은 민주당의 독주를 지켜만 보는 '빈 수레'로 전락했다.

이번 수심위의 결론은 고 위원장에게 더 이상 물러설 곳이 없음을 고하는 선언과 다름없다.

자신의 명예를 지키겠다며 친정 조직에 '전직 총수 수사'라는 행정적 고통을 안기고, 당에는 회생 불가능한 이미지 타격을 입힌 것에 대해 이제는 무거운 정치적 책임을 져야 한다. '폭행 가해자'라는 낙인이 찍힌 리더십으로는 더 이상 제주 보수의 대안이 될 수도, 견제와 균형의 한 축을 담당할 수도 없다.

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중앙당 역시 이제는 인적 쇄신의 칼을 빼 들어야 한다. 6·3 지방선거를 앞두고 자정 능력을 상실한 제주도당을 방치하는 것은 제주 정치의 건강한 생태계를 포기하는 것과 같다. 고 위원장의 사퇴와 중앙당의 강력한 개입만이 제주 보수가 공멸의 늪에서 벗어나 도민의 신뢰를 회복하는 마지막 비상구다. 자기 혼자 살 길을 찾는 정치는 더 이상 제주 도민의 선택을 받을 수 없음을 중앙당과 고 위원장은 엄중히 깨달아야 한다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



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