안드레스, 자산관리자들 스위스 당국에 고소

伊 경찰, 횡령자금으로 구입 350억 자산 압류

제1대 '007 본드걸'로 알려진 우르술라 안드레스의 자산을 빼돌린 돈으로 매입된 것으로 추정되는 약 350억 규모의 이탈리아 부동산 등이 당국에 압류됐다.

26일(현지시간) 영국 가디언은 "이탈리아 당국이 안드레스의 돈을 횡령해 구입한 것으로 추정되는 피렌체 일대 부동산과 포도밭, 올리브 농장, 예술 작품 등 약 2000만유로(348억) 규모 자산을 압류했다"고 보도했다.

2010년 5월17일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제63회 칸 국제영화제에 우르술라 앤드레스가 참석했다.. AP, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

보도에 따르면 안드레스(90)는 자신의 재산 관리 업무를 맡았던 인물들에 의해 자산이 점진적으로 크게 줄어들었다며 스위스 당국에 고소장을 제출했다.

스위스 보 주 검찰은 약 1800만스위스프랑(342억) 규모의 자금이 여러 불투명한 거래를 통해 조직적으로 유용된 정황을 포착했다고 설명했다.

해당 자금은 이후 이탈리아로 흘러간 것으로 확인됐고 이탈리아 피렌체 검찰이 사건을 넘겨받아 수사를 이어갔다. 수사당국은 자금 흐름을 추적해 관련 자산을 특정했다.

문제의 자산은 피렌체 인근 산 카시아노 인 발 디 페사 지역에 위치한 부동산 단지로 11개 건물과 포도밭·올리브 농장으로 쓰이는 14개 토지, 예술작품 등이 포함된 것으로 전해졌다.

피렌체 법원은 검찰의 주장을 받아들여 총 1800만 스위스프랑 상당의 불법 이익 전액에 대해 압류를 명령했다.

다만 이번 사건과 관련한 구체적인 용의자는 특정되지 않았다.

AD

안드레스는 1962년 영화 '007 닥터 노'에서 백색 비키니 차림으로 해변에 등장하는 장면으로 스타덤에 오른 배우다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>