온라인 쇼핑몰 새단장·청년 디자이너 입점도

서울 성북구의 패션공동브랜드 'URZ(유어즈)'가 2026년 봄·여름 신상품을 선보이며 공동판매채널 '유어즈샵'을 새단장했다.

유어즈 홍보 포스터. 성북구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 컬렉션 테마는 'Your Dream Land'로, 지역 패션 봉제소공인 7곳이 참여해 총 24스타일을 출시했다. 여성 셔츠·재킷·바지·스커트 등 기본 아이템과 파자마 세트, 유니섹스 캐주얼, 호보백 등으로 구성됐다. 지난여름 인기를 끈 풍기인견 리조트룩은 추가 제작에 들어갔으며 민소매 블라우스와 튜닉형 반팔 원피스도 새로 나온다.

올해는 시즌 화보영상과 함께 봉제 장인의 이야기를 담은 에피소드 영상 5편도 순차 공개된다. 40년 이상 여성 바지를 제작해 온 장인의 핏 철학, 맞춤정장 장인의 미래 구상, 가업을 잇는 부녀의 일상 등이 주제다.

새단장한 온라인 쇼핑몰에는 기획상품 외에 청년창업큐브 신진 디자이너 10인의 상품, 공정무역 패션상품, 단체복 등으로 상품군을 넓혔다. 이달 25일부터 한 달간 구매 고객에게 유어즈 로고 양말을 증정하는 이벤트도 진행된다.

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URZ는 서울패션섬유봉제협회가 2016년 론칭한 성북구 패션공동브랜드다. 성북스마트패션산업센터는 2021년 개관 이후 봉제소공인을 대상으로 디자인·제조·유통을 연계한 통합 지원을 이어오고 있다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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