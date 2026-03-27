중형 SUV '7X' 출시 공식화

전좌석 자동문·냉온장고 옵션

중국 프리미엄 전기차 브랜드 지커(Zeekr)가 국내 출시 일정과 판매 차량 정보 등 소비자 질문에 답하는 영상 '지커보고있다'를 27일 공식 유튜브 채널에 공개했다.

지커코리아 공식 인스타그램 채널과 동호회 등에서 소비자들이 남긴 의문을 해소하고 정확한 정보를 전달하기 위한 영상으로, 향후 지커에 관한 여러 내용과 정보를 전달하는 시리즈를 선보일 예정이다.

지커(Zeekr)가 국내 출시 일정과 판매 차량 정보 등 소비자 질문에 답하는 영상 '지커보고있다'를 27일 공식 유튜브 채널에 공개했다. 지커 7X. 지커코리아 AD 원본보기 아이콘

첫 영상에서는 한국 출시 일정, 최초 출시 차량, 차량의 제원과 옵션, 전시장 및 서비스 센터 등 8개 질문에 대해 지커 코리아 마케팅 직원이 대답을 내놨다.

출시 일정에 관해 "현재 인증을 진행 중에 있으며, 인증 기준 이상으로 완벽한 모습을 보여드리고 소비자의 요구 사항을 충족시키기 위한 막바지 단계에 이르렀다"고 했다.

소비자들이 가장 많은 관심을 보이는 차량 정보에 대한 구체적인 정보도 전달됐다. 지커의 한국 시장 최초 판매 모델은 중형 스포츠유틸리티차 SUV의 인기가 높은 국내 시장의 특성을 반영한 '7X'라는 사실을 담았다. 미니밴(MPV) '009', 슈팅브레이크 '007 GT', 대형 SUV '8X'와 '9X' 같은 후속 모델의 출시는 향후 한국 소비자들의 요구와 시장 의견을 적극 반영해 결정할 예정이다.

국내에는 7X 부분변경 모델이 출시될 예정인데, 이는 중국 시장을 제외한 글로벌 시장 최초다. 지커가 자체 개발한 75kWh LFP 골든 배터리와 글로벌 1위 배터리 제조사 CATL로부터 공급받은 100kWh NCM 배터리가 탑재된다.

지커(Zeekr)가 국내 출시 일정과 판매 차량 정보 등 소비자 질문에 답하는 영상 '지커보고있다'를 27일 공식 유튜브 채널에 공개했다. 지커 7X. 지커코리아 원본보기 아이콘

동급 최초 전좌석 자동문, 영하 6도부터 영상 50도까지 지원하는 냉온장고가 옵션으로 제공된다. 또 소비자들이 가장 선호하는 1000개의 LED로 구성된 스타게이트 라이트는 옵션으로 포함하기 위한 작업이 진행중이다. 운전석과 조수석의 헤드레스트를 포함해 총 21개 스피커를 갖춘 지커 사운드 프로도 옵션으로 선택할 수 있다.

다만 국내에서 판매되는 7X는 규제로 인해 완벽한 자율주행 구현이 어렵고, 소비자들에게 합리적인 선택지를 제공하기 위해 라이다(LiDAR)가 탑재되지 않는다. 하지만 레이더와 카메라 기반으로 작동하는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 중앙 유지, 차선 자동 변경 등 레벨2 주행보조기능은 기본 제공할 예정이다.

에이치모빌리티ZK, 아이언EV, KCC모빌리티, ZK모빌리티가 운영하는 지커 전시장은 서울, 경기, 인천 등 수도권을 비롯해 지방 주요 도시에 준비 중이다. 서비스 센터 또한 제주도를 포함해 지역별로 최소 1개 이상 구축할 계획이다.

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지커(Zeekr)가 국내 출시 일정과 판매 차량 정보 등 소비자 질문에 답하는 영상 '지커보고있다'를 27일 공식 유튜브 채널에 공개했다. 지커 전시장. 지커코리아 원본보기 아이콘

지커 코리아 관계자는 "이 영상은 지커를 향한 국내 소비자들의 뜨거운 관심에 답하고 정확한 정보를 전달해 향후 구매에 도움이 되기를 바라는 마음에서 기획했다"며 "시리즈 영상을 통해 공식 출시 시점, 7X의 구체적인 인증 제원 등을 공개할 예정"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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